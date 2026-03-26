Trump avisa a los países de la OTAN de que "no olvidará" que "no han hecho nada" en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una campaña de presión en diversos frentes para tratar de ganar la batalla por el relato en el conflicto de Oriente Medio. A los mensajes lanzados para que Irán reconozca su supuesta "derrota" militar y suscriba el plan de paz de 15 puntos se ha sumado este jueves un nuevo aviso a los países de la OTAN, a los que ha advertido de que "no olvidará" que "no han hecho nada" para desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz.

"Las naciones de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática y ahora diezmada miliarmente de Irán", ha esgrimido Trump en un mensaje publicado a primera hora en su perfil de Truth Social. El presidente ha esgrimido que "Estados Unidos no necesita nada de la OTAN", pero al mismo tiempo no ha dudado en cargar de nuevo contra los gobiernos que, a su juicio, no estén dispuestos a ayudar "en este momento importante".

Ormuz es uno de los grandes escenarios del actual conflicto, por las repercusiones económicas que conlleva a nivel global —por el estrecho transita el 20% del petróleo mundial—, y Trump ha insistido en la necesidad de desbloquearlo, por las buenas o por las malas. Sin embargo, sus socios internacionales no han secundado los llamamientos lanzados desde Washington en favor de una intervención militar, al mismo tiempo que el régimen iraní reivindica su derecho a controlar la zona.

El Gobierno israelí ha anunciado este jueves la muerte del oficial iraní Alireza Tangsiri, miembro de la Armada de la Guardia Revolucionaria y uno de los teóricos artífices del cierre del estrecho de Ormuz. Según el ministro de Defensa, Israel Katz, Tangsiri es "la persona responsable de la operación terrorista para minar y bloquear el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo". Su muerte, ha añadido, representa también un aviso a otros mandos políticos o militares: "Os cazaremos y eliminaremos uno a uno".

La insistencia de Trump El duelo que libran Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por otro se libra en el terreno militar pero también en el de la imagen, con ambas partes tratando de convencer al mundo de que son ellas quienes llevan la voz cantante y quienes podrán decidir cuándo y cómo acaba el actual conflicto. La Casa Blanca de Donald Trump quiere que Teherán "reconozca" de una vez por todas su "derrota" y suscriba un plan de paz de 15 puntos que, al menos de palabra, el régimen de los ayatolás ha rechazado de plano, por considerarlo "excesivo" y no respetar su supuesto derecho soberano a controlar el estratégico estrecho de Ormuz. Trump ha intentado presionar a Teherán en el terreno diplomático durante esta última semana a golpe de ultimátums, bajo la amenaza constante de escalar los bombardeos. Está dispuesto a "desatar el infierno" en Irán, como ha recordado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pese a que al mismo tiempo desde Washington se alude a unas "conversaciones productivas" y a un plan de paz de 15 puntos que implicaría a la parte iraní líneas rojas a su industria nuclear y a la fabricación de misiles balísticos. "Los negociadores iraníes son muy diferentes y raros", ha escrito Trump, con un mensaje en redes en el que concede a Teherán "cero opciones" de poder levantar cabeza. Por ello, les ha instado a ponerse "en serio" a negociar y de hacerlo "pronto, antes de que sea demasiado tarde". Trump y la trampa de Irán: ¿cuándo y cómo terminar la guerra para cantar victoria? Daniel Herrero Según el presidente estadounidense, los iraníes quieren llegar a un acuerdo, pero no se atreven a reconocerlo en público porque "tienen miedo de que les mate su propia gente". En este sentido, ha esgrimido en un discurso ante republicanos que Estados Unidos ha logrado "grandes triunfos militares" y ha "erradicado el cáncer" que habría supuesto "un Irán con armas nucleares", la tesis a la que también agarra el Gobierno de Benjamin Netanyahu para justificar la ofensiva. Una operación que, al margen de los planes de Washington, sigue sobre el terreno, con bombardeos diarios sobre Irán y la sombra de una potencial ofensiva terrestre sobrevolando cualquier debate. El Pentágono anunció esta misma semana un refuerzo militar en Oriente Medio y ni Netanyahu ni Trump han descartado nunca del todo una invasión, que podría limitarse a movimientos quirúrgicos o a una conquista de la isla de Jark, clave para la distribución del petróleo.