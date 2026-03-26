La Bolsa española abre con caídas presionada por la subida del petróleo y la guerra en Irán

La Bolsa española ha abierto a la baja este jueves, en una jornada en la que sube el precio del crudo que, en este momento, supera la barrera de los 100 dólares.

El conflicto en Oriente Medio condiciona, un día más, el ritmo de los mercados europeos. El Ibex 35 se encuentra por encima de los 17.000 puntos.

Por el momento, las expectativas de los mercados se contienen al afirmar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que acabará con el conflicto en breve.

En el sectivo español, ArcelorMittal ha lidera las caídas al experimentar una bajada de hasta el 4%.

Por otro lado, Merlin Properties ha llegado a subir al 1,83 % y Repsol, el 1,19 %.

Telefónica también sube el 0,30 %, mientras Iberdrola baja el 0,26 %; Inditex, el 0,36 %; BBVA, el 0,46 %; y Santander, el 0,74 %.

La Bolsa española ha vuelto este jueves al terreno negativo tras cerrar la víspera anterior con un repunte que la situó por encima de los 17.100 puntos ante la expectativa de los inversores sobre una posible tregua en Irán. El rechazo del país del Golfo Pérsico a la propuesta mantiene una volatilidad elevada en el mercado.

Además, Irán ha amenazado con cobrar un peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula el 20 % del petróleo mundial.