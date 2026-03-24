Las bolsas europeas abren en plano y el petróleo retoma la senda alcista
- El barril de brent continúa por debajo de los 100 dólares
- Las bolsas asiáticas cierran con ganancias
Las bolsas europeas han abierto este martes en plano, a la espera de ver cómo se desarrolla el pulso entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico. Mientras tanto, el petróleo ha retomado la senda alcista, aunque continúa por debajo de los 100 dólares el barril de brent, de referencia en Europa. En cambio, el gas natural ha cedido y cotiza en torno a los 56 euros el megavatio/hora en el mercado de Países Bajos.
En la víspera, la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de posponer todos los ataques a centrales eléctricas iraníes durante cinco días provocó un giro en los mercados, que pasaron de caer más del 2% a cerrar con ganancias del 1%. Entonces, el petróleo comenzó a bajar y recortó más de 10 dólares el barril.
Signo mixto en el IBEX y otros índices en Europa
El IBEX 35 ha comenzado la sesión del martes con un avance inferior al 0,2%, que luego ha pasado a estar en negativo, sin alejarse de los 16.800 puntos. La cotización de Puig se ha disparado tras conocerse el lunes que negocia una fusión con Estée Lauder y supera el 14% en torno a las 9.20 horas. Se ha puesto así a la cabeza, por delante de Repsol (1,6%) y Amadeus (1,03%). En cambio, Indra se ha dejado más del 1%.
Con cifras en verde, aunque igualmente cercanas al 0, han abierto los parqués de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. No obstante, poco después, los índices del continente han comenzado a girarse a valores en negativo, pero cerca del plano.
Las bolsas asiáticas, por su parte, han cerrado con ganancias, superiores al 2,5% en el caso del Hang Seng de Hong Kong (China) y al 1,5% para el Nikkei 225 de Tokio (Japón).