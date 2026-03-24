Las bolsas europeas abren en plano y el petróleo retoma la senda alcista

Las bolsas europeas han abierto este martes en plano, a la espera de ver cómo se desarrolla el pulso entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico. Mientras tanto, el petróleo ha retomado la senda alcista, aunque continúa por debajo de los 100 dólares el barril de brent, de referencia en Europa. En cambio, el gas natural ha cedido y cotiza en torno a los 56 euros el megavatio/hora en el mercado de Países Bajos.

En la víspera, la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de posponer todos los ataques a centrales eléctricas iraníes durante cinco días provocó un giro en los mercados, que pasaron de caer más del 2% a cerrar con ganancias del 1%. Entonces, el petróleo comenzó a bajar y recortó más de 10 dólares el barril.