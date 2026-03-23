Los gigantes de la cosmética Puig y Estée Lauder negocian una posible fusión
- Así lo ha confirmado este lunes la compañía de belleza española en una notificación a la CNMV
- Con más de 100 años de historia, Puig es propietaria de marcas como Rabanne, Carolina Herrera o Jean-Paul Gaultier
La compañía de belleza española Puig ha confirmado este lunes que se encuentra en conversaciones con la estadounidense The Estée Lauder Companies para estudiar una posible fusión del negocio.
Según ha comunicado la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no se ha tomado, por el momento, ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno entre las partes. "Mientras no exista un acuerdo, no puede garantizarse que pueda haber una operación ni sus términos", ha recalcado Puig en una información privilegiada.
Con más de 100 años de historia, Puig es una multinacional de capital familiar controlada ahora por la tercera generación de la familia. Propietaria de marcas reconocidas como Rabanne, Carolina Herrera o Jean-Paul Gaultier, a las que sigue una larga lista, Puig vende sus productos en más de 150 países con oficinas en 32 de ellos e incluye las licencias de Christian Louboutin, Banderas, Adolfo Domínguez, entre otras.
Relevo en la cúpula de Puig
El pasado 17 de marzo, el consejo de administración de Puig nombró a José Manuel Albesa como consejero delegado de la empresa en sustitución de Marc Puig, que dimitió del cargo, pero seguirá siendo presidente ejecutivo, informa Efe.
Además, se designó también a Miquel Ángel Serra como director financiero para relevar a Joan Albiol. Sin embargo, este último mantendrá las funciones de secretario no miembro del consejo de administración.