Los gigantes de la cosmética Puig y Estée Lauder negocian una posible fusión

La compañía de belleza española Puig ha confirmado este lunes que se encuentra en conversaciones con la estadounidense The Estée Lauder Companies para estudiar una posible fusión del negocio.

Según ha comunicado la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no se ha tomado, por el momento, ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno entre las partes. "Mientras no exista un acuerdo, no puede garantizarse que pueda haber una operación ni sus términos", ha recalcado Puig en una información privilegiada.

Con más de 100 años de historia, Puig es una multinacional de capital familiar controlada ahora por la tercera generación de la familia. Propietaria de marcas reconocidas como Rabanne, Carolina Herrera o Jean-Paul Gaultier, a las que sigue una larga lista, Puig vende sus productos en más de 150 países con oficinas en 32 de ellos e incluye las licencias de Christian Louboutin, Banderas, Adolfo Domínguez, entre otras.