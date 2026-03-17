El IBEX 35 resiste en la apertura y mantiene los 17.000 puntos con el petróleo en 103 dólares

La Bolsa española ha comenzado la jornada de este martes con leves subidas y mantiene los 17.000 puntos mientras el crudo Brent sigue al alza, hasta los 103,5 dólares, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel.

El principal índice español, el IBEX 35, ha iniciado la sesión con una caída del 0,04%, pero minutos después se ha dado la vuelta y registra a esta hora un alza del 0,3%, hasta los 17.140,8 puntos.

Entretanto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se mantiene por encima de los 100 dólares. En concreto, ha llegado a cotizar al borde de los 105 dólares, pero a esta hora se sitúa en los 103 dólares por barril.