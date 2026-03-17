El IBEX 35 resiste en la apertura y mantiene los 17.000 puntos con el petróleo en 103 dólares
- Sigue muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque de EE.UU. e Israel sobre Irán
- Guerra de Irán, última hora en directo
La Bolsa española ha comenzado la jornada de este martes con leves subidas y mantiene los 17.000 puntos mientras el crudo Brent sigue al alza, hasta los 103,5 dólares, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel.
El principal índice español, el IBEX 35, ha iniciado la sesión con una caída del 0,04%, pero minutos después se ha dado la vuelta y registra a esta hora un alza del 0,3%, hasta los 17.140,8 puntos.
Entretanto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se mantiene por encima de los 100 dólares. En concreto, ha llegado a cotizar al borde de los 105 dólares, pero a esta hora se sitúa en los 103 dólares por barril.
La AIE, dispuesta a liberar más barriles
Ante este contexto, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha abierto la puerta a liberar más barriles de petróleo para contener los precios, los cuales se unirían a los 400 millones de barriles ya anunciados y que se espera que empiecen a llegar a los mercados esta semana.
A su vez, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha mantenido su insistencia en buscar una colaboración internacional para reabrir el estrecho de Ormuz y que vuelva a circular el petróleo por sus aguas. Sin embargo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han descartado enviar fragatas para tratar de reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sí han resaltado la importancia de permitir el tránsito de barcos.