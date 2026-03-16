El IBEX 35 comienza la semana con leves caídas empujado por un precio del petróleo que sigue al alza
- El barril de Brent, de referencia en Europa, supera los 106 dólares a primera hora de este lunes
- Guerra de Irán, última hora en directo
La semana en la Bolsa española comienza igual que terminó. El IBEX 35 ha registrado una leve caída en la apertura, con el precio del crudo Brent y el del gas nuevamente al alza, y mientras el mercado sigue pendiente del bloqueo del estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre la duración del conflicto en Oriente Medio.
En los primeros compases de la sesión, el principal selectivo español se ha dejado un 0,06%, aunque mantiene los 17.050 puntos. Las pérdidas del año, no obstante, siguen incrementándose y ya son del 1,5%.
Enfrente, el precio del petróleo no da tregua. El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube más de un 3% a las 9.00 horas y cotiza por encima de los 106 dólares, una cifra muy superior a los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Por otra parte, el gas natural también ha registrado subidas en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, por encima de los 52 euros el megavatio/hora (MWh).
En el resto de Europa, las bolsas han abierto prácticamente planas, con el euro apreciándose el 0,12% y cambiándose a 1,143 unidades. La Bolsa de Londres, la de Fráncfort y la de París suben un 0,32%, un 0,15% y un 0,08%, respectivamente; frente a la caída del 0,08% de la de Milán.
Trump insiste en defender a los barcos por el estrecho de Ormuz
La incertidumbre se mantiene en el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico por el que circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo y del gas.
Los ataques no cesan mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a reclamar a sus aliados que colaboren para desbloquearlo. Si no lo hacen, ha advertido, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) le deparará un "muy mal futuro".
Como respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha afirmado este lunes que el estrecho de Ormuz está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN", pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.