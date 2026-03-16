El IBEX 35 comienza la semana con leves caídas empujado por un precio del petróleo que sigue al alza

La semana en la Bolsa española comienza igual que terminó. El IBEX 35 ha registrado una leve caída en la apertura, con el precio del crudo Brent y el del gas nuevamente al alza, y mientras el mercado sigue pendiente del bloqueo del estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre la duración del conflicto en Oriente Medio.

En los primeros compases de la sesión, el principal selectivo español se ha dejado un 0,06%, aunque mantiene los 17.050 puntos. Las pérdidas del año, no obstante, siguen incrementándose y ya son del 1,5%.

Enfrente, el precio del petróleo no da tregua. El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube más de un 3% a las 9.00 horas y cotiza por encima de los 106 dólares, una cifra muy superior a los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por otra parte, el gas natural también ha registrado subidas en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, por encima de los 52 euros el megavatio/hora (MWh).

En el resto de Europa, las bolsas han abierto prácticamente planas, con el euro apreciándose el 0,12% y cambiándose a 1,143 unidades. La Bolsa de Londres, la de Fráncfort y la de París suben un 0,32%, un 0,15% y un 0,08%, respectivamente; frente a la caída del 0,08% de la de Milán.