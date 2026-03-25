Trump visitará China entre el 14 y el 15 de mayo en su primer encuentro tras el inicio de la guerra en Irán
- La cita estaba prevista a finales de marzo, pero fue aplazada por la guerra de Irán
- Se espera que aborden de nuevo los aranceles, en plena tregua comercial entre ambos países
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a China los próximos 14 y 15 de mayo para reunirse con su homólogo Xi Jinping, un encuentro que tenía previsto llevar a cabo a finales de marzo pero que fue aplazado por la guerra de Irán.
Así lo ha anunciado este miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Esta previsto que, posteriormente, Xi Jinping visite Estados Unidos, aunque no se ha informado de la fecha.
"La primera dama Melania y el presidente Trump también recibirán al presidente Xi y a la señora Peng en una visita recíproca a Washington, D.C., en una fecha posterior que se anunciará este año", ha recalcado.
Primer encuentro tras la guerra en Irán
Será el primer encuentro entre ambos mandatarios desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero, un asunto que previsiblemente estará en el centro de las conversaciones. Entre otros, por el cierre del estrecho de Ormuz, que afecta directamente a China.
También se espera que aborden de nuevo los aranceles, en plena tregua comercial entre ambos países. Serán las primeras conversaciones presenciales entre ambos líderes desde la reunión de octubre en Corea del Sur.
Cabe recordar que el último viaje de Trump a China fue en 2017 y es, a su vez, el más reciente de un presidente estadounidense al país asiático.