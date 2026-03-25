Trump visitará China entre el 14 y el 15 de mayo en su primer encuentro tras el inicio de la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a China los próximos 14 y 15 de mayo para reunirse con su homólogo Xi Jinping, un encuentro que tenía previsto llevar a cabo a finales de marzo pero que fue aplazado por la guerra de Irán.

Así lo ha anunciado este miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Esta previsto que, posteriormente, Xi Jinping visite Estados Unidos, aunque no se ha informado de la fecha.

"La primera dama Melania y el presidente Trump también recibirán al presidente Xi y a la señora Peng en una visita recíproca a Washington, D.C., en una fecha posterior que se anunciará este año", ha recalcado.