China llama a la paz en Oriente Medio, clave en sus intereses comerciales y energéticos
- Irán sigue enviándole petróleo a pesar del conflicto, según la CNBC, que cita datos de inteligencia marítima
- Guerra en Irán: última hora, en directo
La postura de China ante la guerra en Oriente Medio es llamar a la paz cuanto antes. La segunda economía del mundo tiene importantes intereses en la zona y para ello necesita estabilidad mundial.
"China insta a todas las partes a cesar de inmediato las operaciones militares y evitar una mayor escalada de tensiones que pueda afectar aún más a la economía mundial", ha dicho el portavoz de Exteriores, Guo Jiakun.
Pekín lleva pidiendo un alto el fuego desde poco después de que Israel y Estados Unidos iniciaran esta guerra contra Irán. La condena, dice, porque viola el derecho internacional, que solo permite el uso de la fuerza en dos circunstancias: si lo autoriza el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o si se actúa en defensa propia.
"No hay lugar para la ambigüedad en este sentido. La acción de Estados Unidos e Israel no se ajusta a ninguna de las dos", declara Kong Qingjiang, decano de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China.
Miembro permanente del Consejo de Seguridad, el Gobierno chino ha apoyado este miércoles una resolución de alto el fuego, que no ha prosperado. "Esta guerra no debería haber ocurrido y no beneficia a nadie", dijo su representante ante la ONU.
Irán sigue exportando petróleo a China, según la CNBC
El conflicto le perjudica en varios frentes: por bloquear sus vías marítimas, lo que afecta a su músculo exportador, y por sus necesidades energéticas. Aunque China tiene reservas de petroléo para meses, por el estrecho de Ormuz llega casi la mitad del crudo y el 30% del gas natural licuado que importa.
El cierre de este paso marítimo estratégico está reduciendo el suministro mundial de combustibles fósiles, lo que está afectando a los precios de la energía en todo el mundo. No obstante, según la CNBC, Irán ha continuado exportando grandes cantidades de petróleo a través de Ormuz, con un único destino: China.
Samir Madani, cofundador de la plataforma de seguimiento marítimo de buques TankerTrackers, ha declarado a dicho medio que desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, los buques iraníes ha transportado al menos 11,7 millones de barriles hacia territorio chino.