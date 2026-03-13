China llama a la paz en Oriente Medio, clave en sus intereses comerciales y energéticos

La postura de China ante la guerra en Oriente Medio es llamar a la paz cuanto antes. La segunda economía del mundo tiene importantes intereses en la zona y para ello necesita estabilidad mundial.

"China insta a todas las partes a cesar de inmediato las operaciones militares y evitar una mayor escalada de tensiones que pueda afectar aún más a la economía mundial", ha dicho el portavoz de Exteriores, Guo Jiakun.

Pekín lleva pidiendo un alto el fuego desde poco después de que Israel y Estados Unidos iniciaran esta guerra contra Irán. La condena, dice, porque viola el derecho internacional, que solo permite el uso de la fuerza en dos circunstancias: si lo autoriza el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o si se actúa en defensa propia.

"No hay lugar para la ambigüedad en este sentido. La acción de Estados Unidos e Israel no se ajusta a ninguna de las dos", declara Kong Qingjiang, decano de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China.

Miembro permanente del Consejo de Seguridad, el Gobierno chino ha apoyado este miércoles una resolución de alto el fuego, que no ha prosperado. "Esta guerra no debería haber ocurrido y no beneficia a nadie", dijo su representante ante la ONU.