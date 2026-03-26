Guerra de Irán, última hora en directo: Teherán rechaza negociar el plan de paz de Trump y quiere "seguir resistiendo"

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¿Son los misiles iraníes una amenaza real para Europa?

Desde el inicio de la guerra en Irán, Donald Trump y Benjamín Netanyahu han insistido en pedir ayuda a los líderes de otros países occidentales para que respaldasen sus operaciones militares contra Teherán. Una postura que ha llevado a Trump a criticar a la OTAN -por no apoyar su plan para desbloquear el estrecho de Ormuz- y al primer ministro israelí a reclamar que el mundo entero se una a su ofensiva contra Irán, señalando que el régimen de los ayatolás supone un peligro para todos los países. Involucrar a los demás es una manera, su estrategia, para legitimar esta guerra innecesaria e ilegal.

El pasado 21 de marzo, Irán atacó con misiles de gran alcance la base militar -que utilizan conjuntamente Estados Unidos y el Reino Unido- Diego García, en el océano Índico. El intento fue lanzado a 4.000 km de distancia, lo cual muestra la capacidad de alcance del armamento iraní. ¿Son los misiles iraníes una amenaza real para Europa?

Lo analizamos con Francisco José Girao, director de Defensa en Atrevia, y Joaquín Rivera Chamorro, militar y experto en defensa y seguridad internacional. Puedes escucharlo al completo en RNE Audio. Puedes escucharlo pinchando en este enlace.