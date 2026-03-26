Guerra de Irán, última hora en directo: Teherán rechaza negociar el plan de paz de Trump y quiere "seguir resistiendo"
- Irán rechaza la propuesta de 15 puntos de Trump, que califica de "excesiva"
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este jueves 27 días.
Entre los hechos destacados de estas horas, Irán ha rechazado la propuesta de 15 puntos que Donald Trump le ha hecho llegar a través de Pakistán. Irán la considera "excesiva" y ha asegurado que continuará con sus "operaciones defensivas". Pide que cesen los ataques antes de cualquier negociación. Por su parte, la Casa Blanca advierte a Teherán de que no cometa otro "error de cálculo", y le insta a aceptar la derrota. Estas son las últimas novedades:
- La Casa Blanca advierte a Irán de que le golpeará más fuerte si no admite la derrota
- Teherán rechaza la propuesta de 15 puntos de Trump por excesiva
- Israel movilizará hasta 400.000 reservistas
- Los mercados saludan la posibilidad de un acuerdo con subidas de las bolsas y descensos en el precio de los hidrocarburos
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Trump dice que desde Irán quieren pactar pero lo niegan por miedo a "ser asesinados"
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado que desde Irán quieren llegar a un acuerdo pero que lo niegan en público por temor a "ser asesinados por su propia gente". Del mismo modo, según el mandatario, temen ser "asesinados" por Estados Unidos.
El presidente ha hecho estas declaraciones durante la cena anual del Comité Nacional Republicano del Congreso, en Washington, según recogen varias agencias de noticias.
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¿Son los misiles iraníes una amenaza real para Europa?
Desde el inicio de la guerra en Irán, Donald Trump y Benjamín Netanyahu han insistido en pedir ayuda a los líderes de otros países occidentales para que respaldasen sus operaciones militares contra Teherán. Una postura que ha llevado a Trump a criticar a la OTAN -por no apoyar su plan para desbloquear el estrecho de Ormuz- y al primer ministro israelí a reclamar que el mundo entero se una a su ofensiva contra Irán, señalando que el régimen de los ayatolás supone un peligro para todos los países. Involucrar a los demás es una manera, su estrategia, para legitimar esta guerra innecesaria e ilegal.
El pasado 21 de marzo, Irán atacó con misiles de gran alcance la base militar -que utilizan conjuntamente Estados Unidos y el Reino Unido- Diego García, en el océano Índico. El intento fue lanzado a 4.000 km de distancia, lo cual muestra la capacidad de alcance del armamento iraní. ¿Son los misiles iraníes una amenaza real para Europa?
Lo analizamos con Francisco José Girao, director de Defensa en Atrevia, y Joaquín Rivera Chamorro, militar y experto en defensa y seguridad internacional. Puedes escucharlo al completo en RNE Audio. Puedes escucharlo pinchando en este enlace.
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Un alto cargo republicano critica al Pentágono por no dar detalles sobre las operaciones en Irán
El republicano que preside el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Rogers, ha criticado que el Pentágono ha evitado detallar las operaciones militares previstas en Oriente Medio.
“Queremos saber más sobre lo que ha sucedido, cuáles han sido las opciones y por qué se han considerado”, ha dicho a la prensa el legislador de Alabama, considerado un republicano influyente por su cargo en el comité que supervisa a las Fuerzas Armadas.
Rogers ha agregado que “simplemente no hemos obtenido suficientes respuestas a esas preguntas”. El malestar del veterano republicano se ha producido tras una sesión informativa clasificada con altos cargos del Departamento de Defensa. Los legisladores esperaban haber recibido detalles sobre el despliegue de 2.000 paracaidistas del Ejército, ordenado por el Pentágono ayer.
"Solo queríamos que nos dijeran cuál es el plan, y no obtuvimos ninguna respuesta", ha indicado. El republicano esperaba recibir más información al respecto: "Entiendo que no pueden, ni deben, darnos detalles operativos específicos. Pero, en general, deberíamos poder obtener más información de la que nos están dando". (Fuente: EFE)
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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán niega que tengan intención de negociar
Irán “no tiene intención de negociar”. Quiere “seguir resistiendo”. Así lo ha afirmado en la televisión estatal el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. Se refería a las conversaciones mencionadas por Donald Trump en los últimos dos días, pero rechazadas por Teherán.
Según el ministro, por parte de Estados Unidos “hablar ahora de negociaciones equivale a admitir una derrota”. La República Islámica quiere “poner fin a la guerra en sus propios términos”. Y hacerlo “de modo que no vuelva a suceder nunca más”. (Fuente: AFP)
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.