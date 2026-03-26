La OTAN sitúa por primera vez a todos los aliados por encima del 2% de gasto en defensa, incluida España

Todos los Estados miembros de la OTAN han alcanzado inversiones en temas de defensa iguales o superiores al 2% del PIB, el umbral que se había fijado la Alianza Atlántica antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redoblase la presión a sus socios para que disparasen el gasto hasta un umbral del 5%. España, reacia a aceptar esta nueva meta, figura por primera vez de forma oficial por encima del listón anterior, aunque se mantiene en el vagón de cola junto a Albania, Canadá y Bélgica.

De la cumbre de líderes de La Haya, "histórica" en opinión del secretario general, Mark Rutte, salió el año pasado el compromiso común de seguir apostando por la inversión de defensa en un contexto internacional incierto. Como recuerda la OTAN en el informe publicado este jueves, todos los aliados deben alcanzar antes de 2035 un 5% que incluye gastos en equipos militares pero también otros relacionados con el ámbito de seguridad, si bien en 2039 se realizará una primera revisión en firme de cómo y a qué ritmo avanza cada uno de los Estados.

La OTAN ya ha constatado una subida interanual en el gasto global, que supera los 1,4 billones de dólares. En términos proporcionales, Polonia es el alumno más aventajado, al haber invertido en defensa en 2025 una cifra equiparable al 4,3% de su PIB, por delante de Lituania (4%), Letonia (3,74%), Estonia (3,42%) y Dinamarca (3,34%). Estados Unidos ha retrocedido en la última década y figura en este estudio con un nivel de gasto del 3,1%, por lo que a día de hoy ningún país alcanza las aspiraciones de Trump.