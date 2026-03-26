La OTAN sitúa por primera vez a todos los aliados por encima del 2% de gasto en defensa, incluida España
- La Alianza constata avances en inversión tras la cumbre de líderes de La Haya
- El informe anual coincide con una nueva arremetida de Trump contra sus socios
Todos los Estados miembros de la OTAN han alcanzado inversiones en temas de defensa iguales o superiores al 2% del PIB, el umbral que se había fijado la Alianza Atlántica antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redoblase la presión a sus socios para que disparasen el gasto hasta un umbral del 5%. España, reacia a aceptar esta nueva meta, figura por primera vez de forma oficial por encima del listón anterior, aunque se mantiene en el vagón de cola junto a Albania, Canadá y Bélgica.
De la cumbre de líderes de La Haya, "histórica" en opinión del secretario general, Mark Rutte, salió el año pasado el compromiso común de seguir apostando por la inversión de defensa en un contexto internacional incierto. Como recuerda la OTAN en el informe publicado este jueves, todos los aliados deben alcanzar antes de 2035 un 5% que incluye gastos en equipos militares pero también otros relacionados con el ámbito de seguridad, si bien en 2039 se realizará una primera revisión en firme de cómo y a qué ritmo avanza cada uno de los Estados.
La OTAN ya ha constatado una subida interanual en el gasto global, que supera los 1,4 billones de dólares. En términos proporcionales, Polonia es el alumno más aventajado, al haber invertido en defensa en 2025 una cifra equiparable al 4,3% de su PIB, por delante de Lituania (4%), Letonia (3,74%), Estonia (3,42%) y Dinamarca (3,34%). Estados Unidos ha retrocedido en la última década y figura en este estudio con un nivel de gasto del 3,1%, por lo que a día de hoy ningún país alcanza las aspiraciones de Trump.
Rutte llama a colaborar en "una era de incertidumbre"
"Espero que en la cumbre de la OTAN de Ankara de este próximo julio avancemos en los logros de 2025. No hay espacio para la complacencia ni tenemos tiempo que perder, porque la seguridad de mil millones de personas está en juego", ha dicho Rutte, que ha abogado también por "un fuerte vínculo trasatlántico" en "una era de incertidumbre global". "América del Norte y Europa siempe han sido más fuertes juntas en la OTAN y así tenemos que seguir para estar seguros en un mundo más peligroso", ha añadido.
Este mensaje en pro del acercamiento contrasta con las arremetidas de Trump, que este mismo jueves ha vuelto a cargar contra los países de la Alianza Atlántica por no responder a su llamamiento para garantizar la navegación de cargueros en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 2% del petróleo a nivel mundial. Ha acusado a sus socios de "no hacer absolutamente nada para ayudar" ahora que Irán está "diezmado" por la guerra y, aunque ha dicho no "necesitar" ayuda, también ha llamado a "no olvidar".