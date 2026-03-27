¿La escasez de helio por la guerra en Irán podría poner en peligro las resonancias magnéticas? Te lo explicamos

Circula en redes sociales un mensaje que afirma que Catar ha cerrado sus operaciones de helio líquido y que, al ser el mayor productor mundial, esta situación reducirá el suministro a la mitad e impactará a las resonancias magnéticas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios asegura que la situación en Catar por ahora no genera "problemas de suministro" ni prevé "problemas a corto plazo". Catar ha cerrado su complejo de gas natural licuado de Ras Laffan de forma temporal, pero no permanente, y no es el mayor productor de helio del mundo, sino el segundo. Te lo explicamos.

"Espero que nadie necesite una resonancia magnética este año. El mayor productor mundial de helio líquido se encuentra en Catar y ha cerrado sus operaciones. Acabamos de recibir un aviso de que nuestro suministro anual se reducirá al menos a la mitad. Nadie podría haber predicho esto (a menos que lo hubieran pensado)", leemos en un mensaje compartido más de 1.000 veces en X desde el 24 de marzo. El mismo mensaje se ha difundido en inglés y se ha compartido más de 15.000 veces.

Catar no es el mayor productor mundial de helio La ciudad industrial de Ras Laffan (Catar) "alberga la mayor planta de procesamiento de gas natural licuado del mundo", según la cadena de noticias BBC. Sin embargo, Catar es el segundo mayor productor mundial de helio, por detrás de Estados Unidos. Según los últimos datos disponibles del Servicio Geológico estadounidense (USGS), EE.UU. produce en torno a 81 millones de metros cúbicos anuales de helio de un total mundial de aproximadamente 190 millones de metros cúbicos, lo que supone el 42,63% de la producción mundial (página 97). El segundo lugar lo ocupa Catar, con 63 millones, que produce un tercio del total mundial (33,16%) (página 97). Los siguientes puestos los ocupan Rusia, Argelia y Canadá, con una producción inferior al 10% (página 97). Ránking de países productores de helio StatRanker / VerificaRTVE La planta catarí de Ras Laffan ha cerrado temporalmente Catar ha cerrado temporalmente su complejo de gas natural licuado de Ras Laffan. El 2 de marzo detuvo su producción "por fuerza mayor" y QatarEnergy, empresa estatal de energía de Catar, estimó que tardaría un mes en recuperar la capacidad plena, según la agencia de noticias Reuters. El 18 de marzo se informó de que se habían detectado "daños considerables" en las instalaciones tras un ataque con misiles de Irán, lo que podrían retrasar aún más su reapertura (1 y 2). Según QatarEnergy, podría tardarse entre "tres y cinco años en repararse". Ras Laffan fue atacada después de que Irán anunciara un ataque a su yacimiento de gas de South Pars. "Las interrupciones en el procesamiento de gas natural de Catar a causa de la guerra con Irán han provocado un fuerte aumento en los precios del helio", según ha explicado Reuters. "El precio de la energía para todos va a subir. Habrá escasez de algunos productos y se producirá una reacción en cadena de fábricas que no podrán abastecerlos", ha asegurado Saad al-Kaabi, ministro de Energía de Catar y director de la empresa pública QatarEnergy. "Incluso si la guerra terminara de inmediato, Catar tardaría semanas o meses en retomar un ciclo normal de entregas". Reparar las infraestructuras energéticas del golfo Pérsico costará al menos 21.500 millones de euros

¿Hay problemas de suministro de helio líquido en España? La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha asegurado a VerificaRTVE que, por ahora, no tiene "ninguna comunicación de que existan problemas de suministro y no parece que haya problemas a corto plazo". Ha explicado que "la evolución de la situación dependerá de la duración y alcance de las limitaciones en la producción internacional, así como de la capacidad de los proveedores para recurrir a alternativas". "Ante las posibles tensiones en el suministro internacional de helio, la AEMPS se está poniendo en contacto con las principales empresas proveedoras y distribuidoras que operan en España para conocer los niveles de stock disponibles". En todo caso, asegura, continuará "monitorizando de forma activa la situación para minimizar su potencial impacto tanto en consumibles para productos sanitarios como para medicamentos". La AEMPS ha afirmado que, en función del tipo y la antigüedad del equipo de resonancias, las necesidades de helio pueden variar entre varios meses hasta varios años". En VerificaRTVE hemos consultado a Xabi Rivas, del Instituto de Química Computacional y Catálisis del Departamento de Química de la Universidad de Girona. Considera que sí existe una escasez de helio "seria", pero puntualiza que de momento "no ha paralizado el sistema sanitario, aunque genera presión y costes". Euronews recuerda que el helio se extrae del gas natural y que "su abastecimiento no se limita a Catar, ya que productores de Estados Unidos, Argelia y Canadá también contribuyen de forma significativa a la oferta mundial". Las renovables ahorran al mundo 40.000 millones de dólares desde el inicio de la guerra en Irán