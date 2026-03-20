La OMS se mantiene "vigilante" ante una posible amenaza nuclear, pero no habla de emergencia inminente
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Circula en redes sociales que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se está preparando para una emergencia nuclear por la guerra actual en Irán. Por ahora, esta organización internacional no ha emitido ninguna alerta de emergencia nuclear ni afirma que sea un escenario inminente, sino que "se mantiene vigilante" y lo consideran el escenario más grave posible ante la escalada de tensiones en Oriente Medio. Te lo explicamos.
"¡YA FALTA POCO! La OMS se está preparando para un posible incidente nuclear si el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensifica aún más", leemos en uno de los mensajes en X. "ÚLTIMA HORA: La Organización Mundial de la Salud se está preparando para una posible emergencia nuclear si el conflicto que involucra a Irán continúa escalando", leemos en otro mensaje de X que se ha compartido más de 1.000 veces desde el 18 de marzo.
"El peor escenario posible" para la OMS
La OMS no ha declarado que se está preparando para una emergencia nuclear inminente en Oriente Medio, aunque sí contempla ese supuesto como el escenario más grave posible si sigue escalando la tensión en la región, según las declaraciones de Hanan Balkhy, directora regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental en una entrevista con el medio POLITICO.
El personal de la ONU está analizando las consecuencias de los ataques de Israel y EE.UU. contra las infraestructuras nucleares de Irán y asegura que el organismo internacional permanece "vigilante" ante cualquier tipo de amenaza atómica. "El peor escenario posible es un incidente nuclear, y eso es lo que más nos preocupa", reconoce Balkhy. "Por mucho que nos preparemos, no hay nada que pueda evitar el daño que se producirá en la región y a nivel mundial si esto llega a suceder, y las consecuencias durarán décadas".
La directora regional de la OMS ha explicado que el personal del organismo internacional "está preparado para un incidente nuclear en su sentido más amplio, que incluye un ataque a una instalación nuclear o el uso de un arma". Ha señalado que, aunque lo están considerando, esperan que "realmente no suceda". POLITICO recoge que la OMS está asesorando a su personal sobre los riesgos para la salud pública y las medidas que la población debería adoptar para protegerse en caso de un incidente nuclear. Que la OMS se prepare no significa que el evento sea probable, sino que el riesgo existe.
El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica ha dicho aquí en
el Canal 24 horas que no tienen pruebas de que Irán a día de hoy tenga
un programa de armas nucleares atómicas.
Lo que van a ver a continuación es esa
entrevista completa a Rafael Grossi
Saludamos en el canal 24 horas a Rafael Grossi, director general del Organismo
Internacional de la Energía Atómica
Muy buenas tardes y gracias por estar en la televisión pública
Un placer. Ya si pueden confirmar algunos daños en
la central nuclear de Natanz, la mayor dirán, ¿cuáles son?
bueno desde el comienzo de este nuevo episodio bélico
que comenzó el pasado día sábado hemos estado haciendo un seguimiento muy
estrecho de toda la situación
con relación a las instalaciones nucleares en todo el país en todo irán
y entre ayer y hoy
hemos podido constatar y confirmar la existencia de algunos daños en esta
instalación
en Natanz. Se trata de daños no de gran
envergadura, debo decir, pero que confirman que ha habido un ataque
en un portal y en unas vías de acceso al complejo
Se trata de un complejo, Natanz, no es una instalación individual, sino que
hay diferentes edificios,
muchos de los cuales fueron destruidos en junio del año pasado, y en uno de
estos accesos
ha habido un impacto.
Hemos también determinado
la existencia de probablemente un impacto en Isfahan, en otra de las
centrales o de las
instalaciones, mejor dicho, también de naturaleza limitada
En líneas generales debo decir que existe una diferencia bastante marcada
con relación a la campaña militar de 2025 en cuanto
a que en aquella ocasión, como ustedes recordarán, se trató de toda una
operación centrada
prácticamente de manera exclusiva y muy focalizada en las centrales e
instalaciones
nucleares. En este caso, aparentemente y más que
aparentemente, obviamente,
a raíz de las informaciones que tenemos y de todo lo que ha estado sucediendo,
los objetivos son mucho más vastos
están distribuidos en todo el territorio del país, tienen una
naturaleza política,
o institucional diversa.
Hasta ahora, porque todo puede cambiar, estamos en una guerra, hasta
ahora no se ha visto ese énfasis en las instalaciones nucleares que sí se vio
en 2022
Por profundizar brevemente en los daños que ya han detectado en
esta campaña, enseguida le voy a preguntar por esa que mencionaba de
junio del año pasado.
Pero estos que han analizado ustedes, decía
Inís Faján, además de Natanz, ¿qué riesgos tiene?
Bueno, en cuanto a riesgos, por el momento lo que hemos visto que son
limitados en tanto no
se ha afectado material nuclear, son daños de carácter físico, más vale
y en dos instalaciones que ya estaban severamente golpeadas, de modo tal que
riesgos
en cuanto a medio ambiente o a la dispersión de material radioactivo son
prácticamente nulos en
estos dos casos insisto puede haber otros pero en cuanto a lo que hemos
comprobado
hasta el momento, es esta nuestra evaluación.
Y su evaluación respecto a lo que comentaba previamente..
el estado en el que se encuentran el resto de instalaciones centrales
nucleares tras cuatro días de bombardeos, porque hoy se está
asegurando que se han destruido instalaciones clave
Bueno, como decíamos hace un momento, esta campaña militar parece ser más
vasta
más amplia en cuanto a la elección de objetivos de blancos
militares, tanto en ciudades como Teherán, como otras en el país,
bases militares, instalaciones industriales, es decir, es mucho más
amplio que un
operación bastante quirúrgica como fue la del año anterior,
que estuvo muy centrada en incapacitar las instalaciones nucleares donde irán
efectuaba sus actividades vinculadas al ciclo de combustible nuclear y en
particular el
famoso enriquecimiento de uranio.
En aquella oportunidad, en los objetivos,
fueron muy claros, muy identificados en cuanto a
afectar a los lugares, las cascadas de
ultracentrífugas donde irán hacia esto, las instalaciones de conversión
del
uranio en su forma original a
gaseosa, en fin, hay una cantidad de funciones industriales que fueron
afectadas y
prácticamente paralizadas a raíz de aquellos ataques.
Por lo tanto, toda esa
situación diría que no se ha modificado.
Irán en los últimos ocho o nueve meses
encaró una tarea de reconstrucción de esas
instalaciones, sino que todo quedó, digamos, en cierto modo congelado y si
acaso lo que
sí se vio en los días inmediatamente previos a
estos ataques, actividades para reforzar las entradas
cubriéndolas con tierra o con escombros, para proteger
de alguna manera aún en forma bastante primitiva o improvisada,
ante la inminencia de lo que consideraban nuevos ataques
Claro, pero puesto que uno de los diversos argumentos que se están dando,
se siguen dando por parte de Estados Unidos e Israel es
la amenaza nuclear de Irán, ¿para ustedes existe esta amenaza?
y cómo es de serio?
Bueno, lo que hay que decir aquí es lo siguiente.
Yo haría para
ese análisis para la pregunta que usted me hace hay que hacer una línea de
tiempo entre junio
del año pasado y ahora.
En el sentido que muchos de los
factores que fueron considerados entonces como preocupantes
permanecen en cierto modo o permanecían tenemos que ver qué es lo que sucede
al final de la guerra.
Enumero, por ejemplo, los 400
plus kilogramos de uranio
enriquecido al 60%.
Eso sigue estando allí.
Y a eso se
suman capacidades residuales que han permanecido, que han quedado allí
en cuanto a la capacidad de enriquecimiento capacidades
industriales que pueden haber llevado
No me corresponde a mí interpretar las decisiones militares de Estados Unidos
o de Israel
Lo que le apunto es que muchos de estos factores de preocupación que existen
permanecen. Y eso quizá, estoy haciendo una
hipótesis,
que quizá no me corresponde hacerla a mí y quizá haya haya estado esto detrás
de
esta decisión. Y otro factor muy importante que quizá
sea bueno que evoquemos, se
trata de las negociaciones yo participé como quizá ustedes sepan de las últimas
rondas de
negociaciones que fuesen mediadas por el ministro de
Exteriores de Omán,
y en particular las últimas dos
rondas que tuvieron lugar en Suiza, en Ginebra, hace dos semanas y luego
la última apenas el jueves de la semana anterior.
Y ese
proceso era evaluado acaso por Estados Unidos y por Israel
como una última oportunidad para evitar
que hubiese otro recurso al uso de la fuerza.
Claro, lo que pasa
señor Grossi, que no sé si se le dio toda la oportunidad a esa última
oportunidad, usted
Es muy buena su observación pero no me corresponde a mí eso
Habría que decírselo a Estados Unidos o a Israel.
Yo lo que le estoy describiendo es que hubo una negociación
negociación que era considerada por estos países como una última
oportunidad
Nosotros estuvimos allí tratando de ayudar, de cooperar para darle el
sostenimiento técnico, digamos, a esa negociación para que se entendiera
bien qué es lo que se podía hacer y ciertamente la negociación fue
interrumpida si hubo poco
tiempo o mucho tiempo, esto es una cuestión de análisis subjetivo.
Yo como diplomático, usted se imaginará,
como jefe de la idea siempre privilegio una solución diplomática que el uso de
la fuerza y
por eso mismo fuimos convocados allí.
Pero no podemos deshacer lo que ha sucedido.
Creo que ahora
todo el objetivo tiene que estar en que la guerra termine lo antes posible y en
que podamos retomar la vía de la negociación
porque fíjese usted que esta cuestión de Irán o de su programa nuclear es un
tema que sigue en
el tablero reverberante de las cuestiones internacionales desde hace
más de 20 años
Y ahora hemos llegado a un paroxismo en el sentido que ha habido en junio del
año
pasado y ahora también enfrentamientos directos motivados
por esta cuestión lo que nos está indicando que existe una necesidad
imperiosa de
lograr una solución diplomática porque será la solución diplomática la que nos
dé una solución
de largo plazo, en mi opinión.
Señor Grossi, lo que pasa es que se genera un poco de confusión
porque tras los ataques de junio del año pasado, por ejemplo, la
administración de Trump dijo que las instalaciones habían quedado
destruidas arrasadas por completo usted me mencionaba ahora bueno que hay
factores
que deduce que permanecen.
Entonces, ¿es verdad que el grueso de la
población no sabemos la amenaza real que supone el programa nuclear iraní?
que queda y que queda de él yo creo siempre evidentemente y como lo acabo
de decir en que deben buscarse
soluciones negociadas, diplomáticas y pacíficas.
Y creo que esto debe ser siempre el objetivo
central esto es para mí es muy claro por otra pero por otra parte también
hay que apuntar si usted quiere como en una contabilidad en la
columna del debe, habría que apuntar el hecho de que Irán seguía
manteniendo ese inventario de
material nuclear, de uranio, seguía sin dar a los inspectores por más de nueve
meses, a los inspectores
de la agencia que yo dirijo el acceso necesario para comprobar que ese
material está allí
que ese material no ha sido desviado a otros usos o escondido o lo que fuese
por lo tanto
yo diría que esto es una situación con muchos claroscuros.
Aquí no hay una
yo no veo por lo menos una situación de absolutos, sino que hay factores de
preocupación
donde las cosas podrían haberse hecho mejor nosotros hemos hecho
muchos llamados a Irán a colaborar con nosotros a fines del año pasado,
firmé en el Cairo, en Egipto, un acuerdo con Irán para volver a
inspeccionar, sin
embargo, ese acuerdo Irán lo dejó de lado.
Es decir, hubo muchos pasos
y muchos momentos que pudiesen haber consolidado una situación de confianza
y que lamentablemente no fueron dados y esa es la realidad permíteme
una última pregunta que me voy quedando sin tiempo, quizá la más importante.
¿Tienen pruebas a día de hoy de
que Irán siga teniendo un programa para armas nucleares o atómicas?
No
esa es la respuesta.
Existen todos estos factores que le acabo de señalar, pero al día de
hoy no existe un programa de fabricación de armas
nucleares esto el hoy día ha sido muy claro en decirlo existen sí como
si fuese un rompecabezas, ¿verdad?
E inclusive autoridades iraníes lo han dicho,
agregando leña al fuego, si se me permite esta expresión española.
Han
dicho, tenemos todo lo que hace falta.
Lo han dicho. Entonces, evidentemente,
esto genera situaciones de duda pero yo como inspector internacional no puedo
decir existe un plan
sé dónde está, quiénes lo están haciendo.
Al mismo tiempo, Irán dice, tenemos todo lo que nos
hace falta para hacer un arma nuclear
si así lo deseamos.
Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía
Atómica.
Le agradezco muchísimo que haya podido atender a la televisión pública
española en estas circunstancias.
Entiendo de muchísimo trabajo y también preocupación
Gracias. Así es,
¿Es Irán una amenaza nuclear?
En RTVE ya te informamos de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, considera que Irán "es una amenaza" porque cree que puede "fabricar una bomba nuclear". Irán asegura que posee más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, cerca del grado necesario para un uso militar (80-90% de enriquecimiento), aunque la ONU afirma que "no hay pruebas" de que Teherán esté fabricando armas nucleares. "No, no tenemos pruebas de que exista un programa de fabricación de armas nucleares iraníes. Incluso las autoridades (de ese país) lo han dicho", aseguró Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, en el Canal 24 horas el pasado 5 de marzo. Días antes, desde Viena, sede del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Grossi recordó que la OIEA nunca ha dispuesto de información que demuestre la existencia de un plan estructurado por parte de Irán para fabricar un arma nuclear.
El presidente de Estados Unidos también considera que "la acción militar es necesaria para detener el avance inmediato hacia la bomba nuclear". En junio de 2025, Estados Unidos lanzó un gran ataque aéreo y naval contra Irán con el objetivo de destruir las principales capacidades de enriquecimiento de uranio del régimen iraní. Donald Trump calificó la operación como un "espectacular éxito militar" y advirtió de que, si Irán no aceptaba poner fin a su programa nuclear, vendrían "ataques futuros mucho mayores". Estados Unidos e Israel han continuado atacando instalaciones nucleares desde que lanzaron su nueva ofensiva el 28 de febrero.
En 2015, Irán y las potencias mundiales alcanzaron un histórico acuerdo nuclear llamado "Joint Comprehensive Plan of Action" (JCPOA), por el cual Teherán se comprometió a no fabricar armas nucleares a cambio de una reducción gradual de las sanciones. En 2018, Donald Trump retiró a EE.UU. del acuerdo alegando que Irán mintió sobre su programa, una decisión que fue criticada por Naciones Unidas y por la Unión Europea.