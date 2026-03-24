Es falso que un misil iraní haya impactado en el Muro de las Lamentaciones (Jerusalén)

Circula en redes sociales un vídeo de una explosión en una zona amurallada junto a mensajes que aseguran que es un misil iraní que ha impactado en el Muro de las Lamentaciones (Jerusalén). Es falso. Los fragmentos del artefacto interceptado por Israel han caído en la Ciudad Vieja, a unos 400 metros del muro, donde no se han reportado daños hasta la fecha de publicación de este artículo.

"Última hora: Irán está destruyendo el Muro de las Lamentaciones con misiles balísticos. El muro donde líderes pedófilos lo besaron, vendiéndose al diablo. El único presidente que no besó el muro fue J.F.Kennedy, y fue asesinado", leemos en el mensaje de X que se ha compartido más de 6.000 veces desde el 20 de marzo. La publicación incluye una grabación de siete segundos en la que vemos una explosión en una zona amurallada.

Los fragmentos del misil cayeron a 400 metros del Muro de las Lamentaciones

No hay registros de que Irán esté destruyendo el Muro de las Lamentaciones con misiles balísticos, el vídeo muestra los fragmentos de un artefacto interceptado por Israel que cayeron a 400 metros del muro. A través de una búsqueda inversa, hemos comprobado que el vídeo lo han publicado medios locales, como The Times of Israel. Según el digital, el 20 de marzo un fragmento de un misil balístico lanzado por Irán impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén a unos 400 metros del Muro de las Lamentaciones, que no se vio afectado.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, provocó daños en un aparcamiento del Barrio Judío, aunque no se registraron heridos. The Times of Israel también publica una fotografía de un fragmento del misil que impactó en la Ciudad Vieja y otras imágenes del personal de seguridad israelí evaluando los daños.

Según esta información, el impacto se produjo a unos 400 metros del Muro de las Lamentaciones, de la explanada de las mezquitas y de la Puerta del Estiércol. En VerificaRTVE hemos geolocalizado la zona en la que se produjo la colisión. Puedes ver la distancia entre ambas ubicaciones en la siguiente imagen.

Distancia entre el lugar donde cayeron los fragmentos del misil y el Muro de las Lamentaciones VerificaRTVE

También se han hecho eco de esta noticia otros medios que comparten la misma grabación que circula en redes sociales (1, 2). En este vídeo de France24 vemos a los operarios en la zona del impacto (a partir del minuto 0:06) y declaraciones de testigos (minuto 0:12) que cuentan que escucharon "una explosión muy fuerte". La cadena CBN, en su cuenta de YouTube, también informa de lo ocurrido e incluye la crónica de un periodista que asegura que el misil cayó a unos 350 metros aproximadamente del Muro de las Lamentaciones (minuto 3:40).

A la izquierda, imagen de France24; a la derecha, misma ubicación en Google Maps VerificaRTVE

En VerificaRTVE te hemos alertado de otras imágenes que desinforman sobre la guerra en Oriente Medio. Te hemos aclarado que este incendio se produjo en Hong Kong y no en Tel Aviv y que este fuego se registró en el mercado de frutas de Ajmán (Emiratos Árabes Unidos) y no en el aeropuerto de Dubái. Además, te hemos informado del ataque a las instalaciones de Pars Sur, el mayor yacimiento de gas del mundo y a edificios civiles en Irán.