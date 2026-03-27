Hackers vinculados a Irán acceden al correo personal del director del FBI y publican fotos personales suyas

Hackers del grupo Handala, vinculado a Irán y uno de los grupos de ciberpiratas más activos desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, han pirateado una cuenta de correo electrónico personal del director del FBI, Kash Patel, y han publicado en línea documentos y fotos obtenidos de ella.

Los hackers han publicado fotos de Patel tomadas antes de su llegada a la dirección del FBI en 2025, según precisó CNN, citando, al igual que otros medios, fuentes cercanas al caso que confirman la aparente autenticidad de estos documentos. En esta serie de fotografía se observa a Patel oliendo y fumando puros, montando en un descapotable antiguo y haciendo una mueca mientras se tomaba una foto frente al espejo con una gran botella de ron.

En su sitio web, el grupo de hackers Handala Hack Team ha dicho que Patel “ahora encontrará su nombre entre la lista de víctimas hackeadas con éxito”. Un funcionario del Departamento de Justicia ha confirmado que el correo electrónico de Patel había sido vulnerado y ha afirmado que el material publicado en línea parecía auténtico.

Handala, que se describe a sí mismo como hackers justicieros propalestinos, es considerado por investigadores occidentales como una de varias identidades utilizadas por unidades de ciberinteligencia del gobierno iraní. Handala afirmó recientemente haber hackeado a Stryker, un proveedor de dispositivos y servicios médicos con sede en Michigan, el 11 de marzo, asegurando haber eliminado una enorme cantidad de datos de la empresa.

La agencia Reuters señala que no ha podido autenticar de forma independiente los correos electrónicos de Patel pero, según añade, la dirección personal de Gmail que Handala afirma haber vulnerado coincide con la vinculada a Patel en anteriores filtraciones de datos conservadas por la empresa de inteligencia de la dark web District 4 Labs.