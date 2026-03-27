Las Bolsas europeas caen ante la subida escalonada del petróleo
- Los índices continentales abrieron levemente al alza pero no han resistido
- El precio del Brent ya supera los 103 dólares
Los índices europeos han abierto levemente al alza, pero el respiro ha durado poco por la subida escalonada del precio del crudo. En estos momentos, el barril de Brent, de referencia europea, ya ha superado los 103 dólares.
Las bolsas que más caen son las de Fráncfort y Milán, seguidas del Ibex35. A la subida del precio del crudo, se suma la del gas.
En nuestro país, Solaria es la empresa del Ibex 35 que más cae en estos momentos. Enagás, por su parte, experimenta una subida del 14,19%.
Sigue la incertidumbre
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que extiende hasta el 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.
Así, la incertidumbre sobre el conflicto se mantiene y la confusión generada por los mensajes sobre las negociaciones no contribuye a apaciguarla. Además, persisten los ataques entre Israel e Irán.