Las Bolsas europeas caen ante la subida escalonada del petróleo

Los índices europeos han abierto levemente al alza, pero el respiro ha durado poco por la subida escalonada del precio del crudo. En estos momentos, el barril de Brent, de referencia europea, ya ha superado los 103 dólares.

Las bolsas que más caen son las de Fráncfort y Milán, seguidas del Ibex35. A la subida del precio del crudo, se suma la del gas.

En nuestro país, Solaria es la empresa del Ibex 35 que más cae en estos momentos. Enagás, por su parte, experimenta una subida del 14,19%.