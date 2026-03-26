La gasolina y el diésel moderan las subidas tras la rebaja del IVA aunque siguen cerca de batir su récord

El incremento del precio de la gasolina y el diésel se ha moderado en la última semana tras la bajada de impuestos aprobada por el Gobierno el pasado viernes. Pese a ello, los precios siguen al alza y, en el caso del gasóleo, se encuentran cerca del máximo histórico que registró en junio de 2022, coincidiendo con la guerra de Ucrania.

Así se desprende del boletín petrolero de la Unión Europea, publicado este jueves, que recoge datos de los precios de los carburantes de los Veintisiete hasta el pasado 23 de marzo. De media, el precio de la gasolina en la UE fue de 1,883 euros por litro, mientras que el del gasóleo se situó en 2,035 euros.

Se encuentran, de esta forma, por encima de los 1,733 euros por litro que la gasolina ha registrado de media en España y de los 1,883 euros del litro de diésel. En este último caso, el precio ya se aproxima a los 1,9 euros por litro, el más alto desde que hay registros.

Todo ello, como consecuencia del incremento de precios por la guerra de Irán, con el estrecho de Ormuz cerrado, y la incertidumbre sobre su duración.

La rebaja del IVA ya se nota en los bolsillos El boletín recoge el impacto inicial de la rebaja fiscal a los carburantes aprobada por el Gobierno y que entró en vigor el pasado domingo. Entre otros, el paquete incluye una rebaja del IVA de los carburantes, que pasa del 21% al 10%, lo que se traduce en un ahorro de hasta 30 céntimos por litro y unos 20 euros por depósito medio. Claves del plan anticrisis por la guerra en Irán: menos IVA a gasolina y energía, prórroga de los alquileres y bono social Sofía Soler Esta rebaja se ha trasladado de forma parcial en los precios: la gasolina ha subido un 1,46% y el diésel, un 2,56%. Y es que la estadística solo incluye dos días de rebaja fiscal, que entró en vigor el domingo, y cinco días en los que no estaba aún aprobada. Antes, el precio del diésel y de la gasolina repuntó un 11,6% y un 6,7%, respectivamente. Y, la semana previa, el gasóleo se encareció un 14,1% y la gasolina un 7,7%, registrando la mayor subida desde marzo de 2022. España es el décimo país de la UE donde más ha subido el precio de la gasolina desde que comenzó la guerra en Ucrania. Desde entonces, la gasolina ha subido un 17,8% y el gasóleo, más de un 32%.

Países Bajos, el país con el precio más alto En el caso de la Unión Europea, el país con el precio de los carburantes más elevado es Países Bajos, con 2,346 euros por litro la gasolina y 2,475 euros el diésel de media. Por el contrario, la economía europea con los carburantes más baratos es Malta, con la gasolina a 1,34 euros y el diésel a 1,21. En total, hay 10 países en la Unión Europea con la gasolina más barata que España y ocho con el diésel más barato.