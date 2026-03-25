El BCE, "preparado" para subir los tipos de interés si la inflación se aleja mucho del 2%, según Lagarde

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado que subirán los tipos de interés si la inflación se aleja "de forma significativa y persistente" del objetivo del 2% a medio plazo como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. "Estamos preparados", ha afirmado en un discurso pronunciado este miércoles.

Lagarde ha reconocido que las últimas semanas han dado un giro a las perspectivas económicas de la zona euro, que ahora se enfrenta a una "profunda incertidumbre". No obstante, ha querido subrayar su anticipación y cautela, ante lo que pueda pasar.

"No actuaremos hasta contar con información suficiente sobre la magnitud y la persistencia de la crisis, así como sobre su propagación. Pero la indecisión no nos paralizará: nuestro compromiso de lograr una inflación del 2% a medio plazo es incondicional", ha declarado en la Conferencia de Observadores del BCE.

El banco central decidió en su última reunión mantener los tipos de interés en el 2%, a la espera de ver cómo se desarrolla el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán, si bien ya modificó sus previsiones económicas: al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico.