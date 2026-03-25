El BCE, "preparado" para subir los tipos de interés si la inflación se aleja mucho del 2%, según Lagarde
- Observarán si el alza de precios es "significativa y persistente", así como sus efectos en el resto de la economía
- Guerra de Irán: la actualidad minuto a minuto, en directo
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado que subirán los tipos de interés si la inflación se aleja "de forma significativa y persistente" del objetivo del 2% a medio plazo como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. "Estamos preparados", ha afirmado en un discurso pronunciado este miércoles.
Lagarde ha reconocido que las últimas semanas han dado un giro a las perspectivas económicas de la zona euro, que ahora se enfrenta a una "profunda incertidumbre". No obstante, ha querido subrayar su anticipación y cautela, ante lo que pueda pasar.
"No actuaremos hasta contar con información suficiente sobre la magnitud y la persistencia de la crisis, así como sobre su propagación. Pero la indecisión no nos paralizará: nuestro compromiso de lograr una inflación del 2% a medio plazo es incondicional", ha declarado en la Conferencia de Observadores del BCE.
El banco central decidió en su última reunión mantener los tipos de interés en el 2%, a la espera de ver cómo se desarrolla el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán, si bien ya modificó sus previsiones económicas: al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico.
Pendientes del petróleo y el gas, pero no solo
La presidenta del organismo regulador de la política monetaria ha matizado también que todavía es "demasiado pronto" para saber cuál de los diferentes escenarios posibles se desarrollará, en función de la magnitud de la crisis energética, pero ha aclarado que su respuesta será "enérgica" y "persistente" para evitar entrar en una espiral inflacionaria. La subida de tipos podría evitarse, entonces, si la subida de los precios del petróleo y el gas natural no se alarga.
Al respecto, ha advertido también que las reservas mundiales de crudo "se están agotando" y los últimos buques metaneros que cargaron en el golfo [Pérsico] antes de la guerra están llegando ahora a sus destinos. Ante esa situación, ha advertido que su impacto "está a punto de sentirse".
No obstante, Lagarde también ha explicado que sus análisis no solo prestarán atención a la inflación, sino también a sus "efectos colaterales" en salarios y expectativas. "Si la crisis se intensifica, la respuesta de las empresas y los trabajadores podría ser más rápida que la vez anterior. Tenemos un recuerdo reciente de la alta inflación, lo que podría influir en la rapidez con que se trasladen los costos y se busquen compensaciones", ha desarrollado.
Con todo, el BCE está ahora más "preparado, si procede" para modificar su política monetaria y subir los tipos de interés en la próxima reunión, según la economista francesa, que lo ha comparado con la crisis de 2022 a raíz de la guerra en Ucrania, cuando estaba sujeto a directrices sobre compras de activos y tarifas.