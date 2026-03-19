El BCE no se sale del guion y mantiene los tipos de interés en el 2% a la espera del desarrollo de la guerra

El Banco Central Europeo (BCE) no se sale del guion y ha decidido mantener los tipos de interés en el 2%, a la espera de ver cómo afecta la guerra en Oriente Medio en la inflación. Se alinea así con el resto de supervisores de la política monetaria del mundo, que vigilarán en las próximas semanas cómo se desarrolla el cierre del estrecho de Ormuz y los ataques sobre infraestructuras energéticas que están empujando al alza los precios de petróleo y gas.

En su nota de prensa, el Consejo de Gobierno ha reconocido este jueves que el actual es un escenario "mucho más incierto" para los precios y el crecimiento económico, lo que ha obligado a modificar sus proyecciones. No obstante, ha asegurado también que la zona euro se encuentra en una "buena posición para navegar" esa incertidumbre, en tanto que la inflación se ha situado hasta ahora en el objetivo del 2% a medio plazo, las expectativas a largo plazo están "firmemente ancladas" y la economía se ha mostrado resiliente en los últimos trimestres. Como han venido repitiendo otras instituciones estas semanas, las consecuencias económicas del conflicto dependerán tanto de la intensidad como de la duración del conflicto.

Solo hace unas horas, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) optaba por la misma cautela de congelar sus tipos, de momento en la horquilla del 3,5% y el 3,75%, una prudencia que se ha invocado también desde los bancos centrales de Inglaterra, Japón y Suiza, entre otros.

En la zona euro, los tipos de interés aplicables a la facilidad de depósito seguirán en el 2%; a las operaciones principales de financiación, en el 2,15 %; y a la facilidad marginal de crédito, en el 2,40%, niveles en los que se han mantenido ya por seis reuniones consecutivas del Consejo de Gobierno.

Antes de conocer la decisión, que era previsible, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, José María O’Kean, ha explicado en Las mañanas de RNE que subir las tasas sería "anticipar que las economías se paren" antes de que el encarecimiento de la energía se haya notado en toda la cadena económica.

Noticia pendiente de ampliación