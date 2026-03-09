El euríbor en máximos de un año amenaza con encarecer los préstamos

El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, ha llegado este lunes a alcanzar una tasa diaria en el 2,367 %, la más alta desde marzo de 2025 y lejos del 2,221% en el que cerró en febrero. Encadena ya su novena sesión consecutiva al alza impulsada por el conflicto en Oriente Medio. La guerra ha disparado el temor a un aumento de la inflación que podría llevar al Banco Central Europeo (BCE) a modificar su política monetaria.

Con el barril de petróleo disparado más allá de los 100 dólares, y el gas natural también en ascenso, ya se ha notado el encarecimiento en los precios de la luz y los carburantes. La subida de la inflación se espera inmediata y la respuesta del supervisor europeo también. El BCE se reunirá el próximo 19 de marzo, un encuentro en el que estudiará los próximos movimientos para atajar la situación. El pasado 5 de febrero aprobó mantener tipos de interés en el 2 %, porque consideró que la inflación se debería estabilizar en el 2% a medio plazo e, incluso, valoró bajarlos más adelante.

Ahora la situación es otra y los analistas no descartan que se adelante a la subida de las cuotas de los hipotecados a tipo variable.

El conflicto también ha provocado un aumento de la rentabilidad de la deuda soberana. En el caso de España, el rendimiento del bono nacional a diez años alcanza este lunes el 3,4 %, también máximos desde marzo de 2025.