La firma de hipotecas cierra 2025 por encima de las 500.000 operaciones, el nivel más alto desde 2010
- El importe medio de las hipotecas concedidas repuntó un 12,6%, hasta los 163.738 euros, el mayor de toda la serie
- En diciembre, el total de operaciones avanzó cinco puntos, sumando suma 18 meses consecutivos de alzas
La firma de hipotecas sobre viviendas sigue al alza en España. En 2025, se inscribieron más de medio millón de inmuebles en los registros de la propiedad, un 17,8% más respecto al año anterior y la cifra más alta desde 2010. Es el segundo ejercicio consecutivo en el que el número de hipotecas crece, coincidiendo con la caída de los tipos de interés que se inició en junio de 2024. Mientras, los precios siguen sin tocar techo y han cerrado el año con un nuevo máximo histórico de 2.230 euros por metro cuadrado (m2).
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves los datos de hipotecas del mes de diciembre y, con ellos, es posible hacer balance del ejercicio. En total, se contabilizaron en el último mes del año 37.841 rúbricas, un 17,4% más que en diciembre del año anterior y casi un punto por encima de la cifra de noviembre. Se trata, además, del sexto repunte mensual consecutivo, lo que ha llevado a 2025 a situarse como el mejor ejercicio desde 2010.
En concreto, el pasado año se firmaron 501.073 préstamos, por encima del dato de 2024 (423.761), 2023 (381.000) y 2022 (464.107), que hasta ahora era la cifra más alta registrada en los últimos 15 años. En todo caso, está muy lejos de las hipotecas inscritas en plena burbuja inmobiliaria, cuando se superaban las 100.000 firmas en un mes.
El mayor importe medio de toda la serie histórica
En cuanto al importe medio de las hipotecas concedidas, en 2025 se alcanzó un nuevo récord: 163.738 euros, tras repuntar un 12,6%. Son casi 20.000 euros más que el año anterior. A su vez, el capital prestado se disparó un 32,6% en el conjunto del año, hasta superar los 82.044 millones de euros.
Cabe recordar que este mismo jueves se han conocido los datos del precio de la vivienda en el cuarto trimestre de 2025, que muestran una subida interanual del 13,1% hasta los 2.230 euros/m2, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica de la estadística de valor tasado de Ministerio de Vivienda, que arranca en 1995. Se superaron incluso los valores que se alcanzaron en plena burbuja inmobiliaria.
Y, por regiones, el número de hipotecas sobre viviendas aumentó en todas las comunidades autónomas en términos interanuales. Los mayores incrementos se dieron en Cantabria (42,8%), La Rioja (37%) y Región de Murcia (28,6%), mientras que los más moderados correspondieron a Madrid (+2,9%) y Navarra, (+5,7%), donde se registraron con alzas inferiores a los dos dígitos.
El número de operaciones suma 18 meses al alza
En lo que respecta a diciembre, el número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad fue de 37.841, un 17,4% más que en el mismo mes del año anterior. Con este avance, cinco puntos superior al de noviembre (+12,4%), este indicador suma 18 meses consecutivos de alzas.
En este caso, el importe medio subió un 13,5%, hasta los 172.535 euros, alcanzando también la mayor cifra en cualquier mes dentro de la serie histórica. Mientras que el tipo de interés medio de estos préstamos bajó al 2,87%, una décima por debajo de noviembre, con un plazo medio de 25 años.
El porcentaje es algo inferior (2,82%) en el caso de las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y ligeramente superior en el caso de las de tipo fijo (2,91%), aunque en ambos casos se situó por debajo del 3%. Y, una vez más, el tipo fijo fue el preferido por los hipotecados: lo eligieron seis de cada diez (63,4%) frente al 36,6% de las hipotecas sobre viviendas que se constituyeron a tipo variable.
De cara a 2026, la previsión es que la vivienda siga siendo uno de los principales problemas para los españoles. Tras un año de récord, con cifras que no se veían desde la antesala de la burbuja inmobiliaria, la falta de oferta seguirá tirando de los precios al alza, aunque no lo harán tanto como este año: según los expertos consultados por RTVE.es, la subida quedará por debajo del doble dígito ante un posible endurecimiento de la política monetaria y la falta de capacidad de las familias, ya de por sí mermada por los altos costes del sector.