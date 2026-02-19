La vivienda termina 2025 con una subida del 13,1% y marca un récord histórico con 2.230 euros por metro cuadrado

El precio de la vivienda cerró el año 2025 con un incremento interanual del 13,1%, hasta alcanzar los 2.230 euros por metro cuadrado. Este es el mayor importe registrado en toda la serie histórica de la estadística de valor tasado de Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que empezó en 1995.

Con este aumento de doble dígito, el valor tasado de la vivienda rebasó todos los trimestres del pasado año los 2.000 euros por metro cuadrado y superó la cifra alcanzada en plena burbuja inmobiliaria. De hecho, las alzas se fueron acentuando a medida que avanzaba 2025: en el primer trimestre, la subida interanual fue del 8,9%; en el segundo, del 10,4%; en el tercero, del 12,1% y al cierre del ejercicio, del 13,1%.

Además, si se compara con los 1.455,8 euros por metro cuadrado que registró como mínimos en 2014, coincidiendo con el pinchazo inmobiliario, su valor subió un 53% al cierre de 2025. Por otro lado, el precio de la vivienda libre subió un 3,6% en el cuarto trimestre de 2025 frente al trimestre anterior.

Todo esto ocurre en un contexto marcado por la falta de vivienda para atender una demanda creciente, que está tensionando los precios y acrecentando las dificultades de acceso para buena parte de la población, especialmente los jóvenes.

Para elaborar esta estadística, el Ministerio utiliza como fuente os datos de los informes de tasación de las empresas que pertenecen a la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV).

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves sus datos hipotecarios del cierre de 2025. En ellos, se aprecia que el año pasado se inscribieron más de medio millón de inmuebles en los registro de propiedad, un 17,8% más que en 2024.

La vivienda de hasta cinco años supera los 2.600 euros por metro cuadrado La vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad fue la más cara y subió un 12,8% interanual, hasta 2.600,7 euros por metro cuadrado. Se trata del importe más elevado que puede consultarse para esta modalidad, cuyos datos están accesibles desde 2010. Con este incremento, encadena 15 trimestres consecutivos por encima de los 2.000 euros por metro cuadrado, concretamente, desde el segundo trimestre de 2022. Por otro lado, las viviendas de más de cinco años subieron un 13,1%, hasta 2.219 euros por metro cuadrado. Así, supera los 2.000 euros por metro cuadrado por cuarto mes consecutivo y alcanza también el dato más elevado desde 2010. Si se atiende a la variación con respecto al trimestre anterior, el valor tasado de las viviendas de hasta cinco años subió un 3,4%, mientras que la de más de cinco años incrementó su importe un 3,6%. Con respecto a la vivienda protegida, el aumento fue del 0,5%.