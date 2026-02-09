Los pisos turísticos se reducen un 12,4% de media en un año, aunque aumentan en Málaga y Sevilla más de un 4%
- Entre las regiones con mayor oferta turística, destacan las caídas de Alicante (-27,9%), Madrid (26,3%) y Baleares (19,8%)
- Entre mayo y noviembre de 2025, el total se redujo en 52.000 viviendas, la mayor caída desde que hay registros del INE
El número de pisos turísticos se ha reducido un 12,4% en el último año, según la serie experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja importantes diferencias entre comunidades autónomas. Entre las provincias que tienen una mayor oferta turística, destacan las caídas de Alicante (-27,9%), Madrid (26,3%) y Baleares (19,8%), mientras Málaga y Sevilla han aumentado su cartera un 6% y 4,2%, respectivamente.
Otro importante centro turístico, Canarias, refleja también diferencias, que van desde la reducción del 7,18% de Santa Cruz de Tenerife al ligero aumento en Las Palmas (0,44%), lo que revela el carácter local del mercado y las políticas en torno al alojamiento de vivienda turística.
Al margen del tamaño de la oferta, sobresalen los descensos en Álava, del 34,5%, y Murcia, 33,1%.
La mayor caída desde que existen registros
En España, se ofertaban un total de 329.764 en noviembre de 2025, según esta medición que extrae datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas. Esto supone una reducción de 52.000 inmuebles desde mayo de ese año, un 13,6% menos. Esto lleva a que el registro actual sea el más bajo desde febrero de 2023.
Andalucía es la comunidad autónoma con más pisos turísticos (91.757), de los que más de la mitad están en Málaga (48.261). Le siguen Canarias (49.676) y Comunidad Valenciana (48.411), con ritmos dispares, porque mientras la cifra canaria se ha reducido un 3%, la valenciana lo ha hecho hasta un 25%. En estas regiones, destacan las provincias de Las Palmas y Alicante, con 27.336 y 29.697 alojamientos de este tipo cada una.
La cuarta en la lista es Cataluña, que cuenta con 46.915 pisos turísticos, más repartidos entre Girona (17.754) y Barcelona (15.741). Aquí, el descenso está en la línea de la media nacional, en torno al 12%.
Las Palmas y Málaga tienen la mayor proporción de pisos turísticos
Por otro lado, la estadística experimental del INE calcula el porcentaje de pisos turísticos sobre el total de viviendas. Así, el 1,24% de las viviendas son alojamientos turísticos de media en España, según el dato de noviembre de 2025, lo que supone un descenso respecto a mayo (1,43%) y noviembre del año anterior (1,41%).
El mayor ratio corresponde a Las Palmas, donde el 4,96% de sus viviendas son turísticas, por delante de Málaga (4,84%) y Santa Cruz de Tenerife (4,16%). En el extremo contrario, Melilla (0,10%), Álava (0,15%) y Ceuta (0,16%) tienen el menor porcentaje de alojamientos sobre el total.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha asegurado que esta caída del número de pisos turísticos, la "más grande de la serie histórica", se debe a la "acción decidida del Gobierno". Lo ha vinculado en concreto al Registro Único de Arrendamientos y la reforma de la ley de la propiedad horizontal, que permite que las comunidades de vecinos puedan vetar este tipo de viviendas.
El departamento de la ministra Isabel Rodríguez ha subrayado también las diferentes ayudas e instrumentos, incluidos los incentivos fiscales, desplegados para "garantizar que el mayor número de viviendas disponibles se destinen al alquiler residencial a precios asequibles". En todo caso, las diferencias territoriales evidencian también la influencia de las acciones llevadas a cabo desde los ayuntamientos.