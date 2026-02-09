Los pisos turísticos se reducen un 12,4% de media en un año, aunque aumentan en Málaga y Sevilla más de un 4%

El número de pisos turísticos se ha reducido un 12,4% en el último año, según la serie experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja importantes diferencias entre comunidades autónomas. Entre las provincias que tienen una mayor oferta turística, destacan las caídas de Alicante (-27,9%), Madrid (26,3%) y Baleares (19,8%), mientras Málaga y Sevilla han aumentado su cartera un 6% y 4,2%, respectivamente.

Otro importante centro turístico, Canarias, refleja también diferencias, que van desde la reducción del 7,18% de Santa Cruz de Tenerife al ligero aumento en Las Palmas (0,44%), lo que revela el carácter local del mercado y las políticas en torno al alojamiento de vivienda turística.

Al margen del tamaño de la oferta, sobresalen los descensos en Álava, del 34,5%, y Murcia, 33,1%.

La mayor caída desde que existen registros En España, se ofertaban un total de 329.764 en noviembre de 2025, según esta medición que extrae datos de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas. Esto supone una reducción de 52.000 inmuebles desde mayo de ese año, un 13,6% menos. Esto lleva a que el registro actual sea el más bajo desde febrero de 2023. Andalucía es la comunidad autónoma con más pisos turísticos (91.757), de los que más de la mitad están en Málaga (48.261). Le siguen Canarias (49.676) y Comunidad Valenciana (48.411), con ritmos dispares, porque mientras la cifra canaria se ha reducido un 3%, la valenciana lo ha hecho hasta un 25%. En estas regiones, destacan las provincias de Las Palmas y Alicante, con 27.336 y 29.697 alojamientos de este tipo cada una. La cuarta en la lista es Cataluña, que cuenta con 46.915 pisos turísticos, más repartidos entre Girona (17.754) y Barcelona (15.741). Aquí, el descenso está en la línea de la media nacional, en torno al 12%.