El BCE mantiene los tipos de interés en el 2% por quinta vez consecutiva

El Banco Central Europeo (BCE) no se ha desviado de su hoja de ruta y ha dejado los tipos de interés en el 2%. Es la quinta vez consecutiva que los mantiene, pese a que la inflación cerró enero por debajo del objetivo, en el 1,7%, y que el crecimiento ha sido más fuerte de lo que se esperaba.

Así lo ha decidido el Consejo de Gobierno en su primera reunión del año, destacando que la economía de la eurozona "sigue mostrando capacidad de resistencia en un entorno mundial difícil", si bien "las perspectivas son aún inciertas, debido especialmente a la actual incertidumbre referida a las políticas comerciales globales y a las tensiones geopolíticas".

De este modo, la entidad ha comunicado que la facilidad de depósito se mantendrá en el 2%; las operaciones principales de financiación, en el 2,15%; y la facilidad marginal de crédito, en el 2,4%.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]