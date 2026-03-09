Guardar dinero en efectivo: la llamada del BCE que coge fuerza en plena guerra en Irán

El conflicto en Oriente Medio ha generado una sacudida inmediata en la economía mundial: las bolsas europeas han perdido las ganancias acumuladas del año (con el IBEX entre los más perjudicados), los precios del petróleo y del gas se han disparado y el comercio mantiene la presión por el riesgo de ataques en el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el transporte de materias primas.

Ante este contexto de incertidumbre, "cuando la estabilidad se ve amenazada", el dinero en efectivo vuelve a tomar relevancia. Así lo señaló el Banco Central Europeo (BCE) en un informe publicado el pasado verano y que hoy coge fuerza en plena guerra en Irán.

El supervisor recuerda que en tiempos de crisis como la pandemia o durante la invasión rusa en Ucrania se registró "un aumento extraordinario y sostenido de la demanda de billetes en euros", lo que a su juicio "ilustra el papel crucial del efectivo durante un período de incertidumbre prolongada".

Entre sus ventajas, el BCE apunta que el dinero en metálico "ofrece certeza sobre su valor nominal, acceso inmediato y privacidad". Y destaca su "papel crucial cuando fallan la infraestructuras digitales", en alusión al apagón registrado en la Península Ibérica en abril de 2025.

De hecho, un estudio de la consultora GAD3 constató en noviembre que uno de cada tres españoles guarda más ahorros en su domicilio que antes del 'cero energético', una cifra que aumenta hasta casi el 50% entre los jóvenes menores de 29 años. Entre las personas mayores, sin embargo, no es tan significativo porque ya contaban con él en su día a día.

Dinero en efectivo en casa y disponer de dos tarjetas El BCE no ha sido el único organismo en alertar sobre la importancia de este gesto. La pasada semana, el banco central de Suecia recomendó a sus ciudadanos guardar dinero en efectivo en casa ante las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. "La situación internacional actual y el alto grado de digitalización de Suecia pueden generar vulnerabilidades en el sistema de pagos", señaló el Riksbank en una nota publicada en su página web, en la que también llama a disponer de acceso a servicios de pago a través del móvil y tener al menos dos tarjetas de diferentes redes, como Visa y Mastercard, con el fin de que "se puede pagar con un tipo de tarjeta incluso si se producen interrupciones con otra tarjeta". Estas prácticas, según el banco sueco, "mejoran la capacidad de la ciudadanía para realizar pagos en caso de interrupciones temporales, crisis y, en el peor de los casos, guerra".