España aspira a tener un papel de liderazgo en el BCE ante la próxima salida de Christine Lagarde
- El Ministerio de Economía insiste en que nuestro país quiere desempeñar un papel protagonista
- Lagarde planea dejar su cargo antes de las elecciones presidenciales francesas, según informa 'Financial Times'
España aspira a tener un papel de liderazgo en las instituciones europeas, con la vista puesta en el Banco Central Europeo (BCE), en el que varios altos cargos quedarán vacantes el año que viene, entre ellos la presidencia que en la actualidad ocupa la francesa Christine Lagarde.
El Ministerio de Economía español insiste en que nuestro país quiere desempeñar un papel protagonista cuando se renueven las vacantes del BCE, pero de momento no habla de posibles candidatos, después de que el Financial Times haya vuelto a publicar este miércoles que el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, es ampliamente valorado como posible aspirante.
El diario económico británico señala a De Cos —que actualmente es director general del Banco de Pagos Internacionales (organización integrada por varios bancos centrales con sede en Suiza)— como uno de los mejor posicionados para sustituir a Lagarde, ya que es visto como un candidato fuerte en los ámbitos económicos europeos.
España presentará candidatura
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguraba este martes en Bruselas antes del Ecofin, que reúne a los ministros de Finanzas de la UE, que España está trabajando para cuando llegue el momento de la renovación en el BCE y ha insistido en que está preparada incluso para el caso de que la decisión se adelante.
El pasado mes de diciembre, Cuerpo ya confirmó que España presentaría candidatura y que sería alguien con un perfil "potente y competente". En aquel momento ya sonaba el nombre de Pablo Hernández de Cos, de quien Cuerpo alabó su trayectoria, experiencia y reputación internacional, si bien dijo que España tiene "una enorme cantera de candidatos y candidatas" para ocupar altos cargos a nivel europeo.
Lagarde planea irse antes de las elecciones en Francia, según FT
La presidenta del Banco Central Europeo planea dejar su cargo anticipadamente, antes de las elecciones presidenciales francesas del próximo año, para que el líder saliente, Emmanuel Macron, pueda opinar en la elección de su sucesor, según ha informado el Financial Times este miércoles.
El mandato de Lagarde al frente de la institución financiera más importante de Europa finaliza en octubre de 2027, pero una victoria del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) en las elecciones francesas de primavera de 2027 podría complicar la selección del próximo jefe del BCE.
El presidente de RN, Jordan Bardella, ha acusado este martes a Macron de intentar organizar una "toma de poder democrática" que le permitiría mantener su influencia incluso después de dejar el cargo. Francia es la segunda economía más grande de la Unión Europea y ningún presidente del BCE ha sido elegido sin el visto bueno de París.
La preocupación por la independencia del banco central ha aumentado con la campaña del presidente estadounidense Donald Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, exigiendo fuertes recortes de los tipos de interés.
Citando a una persona familiarizada con el asunto, Financial Times ha informado de que Lagarde no había decidido el momento exacto de su salida, pero que deseaba que Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, fueran los líderes europeos clave que eligieran a su sucesor. Macron no puede presentarse a un tercer mandato presidencial.