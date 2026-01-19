El Eurogrupo nomina al croata Boris Vujcic a vicepresidente del Banco Central Europeo

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, que conforman el Eurogrupo, han nominado este lunes al croata Boris Vujčić como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). El croata, hasta ahora gobernador del banco central de su país, podría sustituir al español Luis de Guindos a partir del 1 de junio de 2026. Aunque la nominación sigue estando sujeta a un proceso de confirmación, se trata de una formalidad, ya que los jefes de Gobierno aceptan la decisión de sus ministros de finanzas.

Vujčić nació en Zagreb en 1964 y es economista y profesor universitario. El croata cuenta con una larga carrera profesional, que comenzó en el año 1996 como jefe del departamento de investigación del Banco de Croacia. Ascendió de puesto en el año 2000, cuando fue nombrado vicegobernador de la entidad. Posteriormente, en 2012, fue seleccionado como gobernador de la entidad, y ha ocupado el cargo hasta la actualidad. El economista fue director del banco central del país cuando Croacia asumió el euro el 1 de enero de 2023.

También ha sido profesor de varias facultades de la Universidad de Zagreb en materia de análisis monetario, Economía laboral y Finanzas internacionales. Ha sido autor de numerosos trabajos científicos y profesionales y ha sido investigador invitado en varias universidades extranjeras, como las de Sussex, Friburgo y Kentucky, así como miembro de numerosas asociaciones profesionales.

Es considerado un "halcón" al estar a favor de una política monetaria más restrictiva y dura para contener la inflación. El croata se ha impuesto a los otros cinco candidatos que presentaron sus candidaturas para ocupar el puesto del número dos de la francesa Christine Lagarde. Se encargaría del puesto en un momento relativamente tranquilo, con la inflación controlada y sin cambios de tipos de interés en la agenda. De confirmarse su nombramiento, sería el primer representante de un país excomunista de Europa del Este en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE).

España pierde su puesto en el Comité Ejecutivo Los otros aspirantes son el portugués Mário Centeno, el finlandés Olli Rehn, el letón Mārtiņš Kazāks, el estonio Madis Müller y el lituano Rimantas Šadžius. Con este cambio, España perdería su puesto en el Comité Ejecutivo del BCE y no podrá recuperarlo hasta al menos un año después, en 2026. Las siguientes renovaciones no llegarán hasta noviembre de ese mismo año, cuando finalizará el mandato de Lagarde como presidenta del BCE. También será sustituida en enero de 2028 la alemana Isabel Schnabel, fecha en la que dejará su puesto en el comité ejecutivo de la institución monetaria. El nombramiento tiene que ser confirmado por los jefes de Estado y de Gobierno tras consultar al Parlamento Europeo y al propio BCE. Sin embargo, las decisiones del órgano no son vinculantes. De hecho, el Eurogrupo ha desoído la recomendación que la pasada semana emitió la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, que tras escuchar a todos los candidatos a puerta cerrada sugirió al letón Kazāks o al portugués Centeno.