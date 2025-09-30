El euríbor repunta este septiembre por segundo mes consecutivo y se sitúa en el 2,172%
- A pesar de esto, el indicador empezó el año 2025 con una tasa media de 2,525%
- Algunos analistas esperan que se mantenga estable durante el resto del año 2025
El euríbor, que es el tipo de interés al que los bancos de la zona euro se prestan dinero entre sí, ha cerrado septiembre con una ligera subida respecto a agosto, hasta el 2,172%. Este dato supone el segundo incremento mensual consecutivo.
El aumento ha sido de 5,8 puntos básicos, en comparación con el 2,114%. Sin embargo, respecto a septiembre de 2024, cuando se situaba en 2,936%, la reducción ha sido de 76,4 puntos. El índice empezó este año al alza, con una tasa media del 2,525%; encadenó caídas en febrero, marzo, abril y mayo; y en junio cerró sin cambios.
Sin embargo, aquellos ciudadanos acogidos a las hipotecas variables verán caer su cuota hipotecaria pese al leve repunte. Por ejemplo, una persona que tenga contratada una hipoteca de 150.000 euros a 30 años con un diferencial del 0,99% más euríbor y tiene que revisar su tipo de interés con el nivel de septiembre, percibirá un descenso en su cuota de 64 euros al mes, lo cual equivale a 770 euros anuales.
Los analistas de Kelisto, en declaraciones a EFE, atribuyen el alza del euríbor a la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) congele por el momento las bajadas de tipos de interés. En su opinión, al encontrarnos en un momento macroeconómico razonable, con la inflación cercana al 2%, el banco central continuará con su enfoque prudente, sin cambios inmediatos previstos para las futuras reuniones.
Expectativas del euríbor
Según el director de hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, "un euríbor cercano al 2% permite al mercado seguir en una dinámica muy positiva". Además, ha añadido, en declaraciones a Europa Press, que "los bancos podrían incluso mejorar sus ofertas un poco más en los casos que así lo consideren según el perfil del cliente".
También ha aclarado que "las expectativas han cambiado, todavía hay tiempo para que veamos a este indicador rebajar esta barrera psicológica del 2%" a finales de 2025 o a principios de 2026. "Pero estamos convencidos de que ocurrirá tarde o temprano", ha asegurado Colomeblli.
En el mismo sentido, el consejero delegado y fundador de Trioteca (asesoría hipotecaria), Ricard Garriga, ha agregado que "el euríbor nunca baja en línea recta". Además, Garriga ha enfatizado que "siempre corrige en función de las expectativas del mercado y de los mensajes del (BCE)".
Por otro lado, el analista de HelpMyCash (comparador de productos financieros), Miquel Riera, prevé que el euríbor no variará demasiado durante la última recta de 2025, terminando "el año con un valor entre el 2,10% y el 2,20%".