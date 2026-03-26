Sánchez anunciará en breve la remodelación de su Gobierno con Cuerpo y Bolaños en las quinielas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en las próximas horas para anunciar los cambios en el Ejecutivo ante la salida de María Jesús Montero como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda para centrarse en su candidatura por el PSOE-A para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. La nueva cita electoral ha precipitado un cambio complejo para el Ejecutivo, ya que Montero ha sido la mano derecha de Sánchez desde el inicio de la legislatura, también como número dos del PSOE.

La intención de Sánchez es mantener separadas las carteras de Hacienda y Economía, según han asegurado fuentes de Moncloa a RTVE que recuerdan que el jefe del Ejecutivo es economista y da mucha importancia esa cartera. En cualquier caso, en unas horas se despejará la incógnita sobre quién quién asumirá la cartera de Hacienda y quién será el nuevo vicepresidente o vicepresidenta primera, ya que no se plantean posponer el relevo de Montero más allá del viernes.

Entre los nombres que han sonado con más fuerza en las quinielas en las últimas horas para suceder a Montero en esta responsabilidad se encuentran dos hombres fuertes del Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hombre de máxima confianza y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que en las últimas semanas ha asumido más peso a raíz del paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

Un cargo ocupado históricamente por mujeres Desde que Pedro Sánchez es jefe del Ejecutivo la vicepresidencia primera la han ocupado mujeres: primero fue Carmen Calvo —actual presidenta del Consejo de Estado que ejerció como número dos del Gobierno entre 2028 y 2021— a la que siguieron Nadia Calviño — hasta 2023, cuando lo dejó para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI)— y finalmente María Jesús Montero. En cualquier caso, la persona que releve a Montero en este cargo de máxima confianza del presidente, recuerdan fuentes de Moncloa, no tiene por qué ser una mujer. Se da la circunstancia de que con el Gobierno del PP —hasta que Sánchez llegó a la Presidencia en 2018 con la moción de censura contra Mariano Rajoy — también hubo una mujer, Soraya Sáenz de Santamaría, como número dos del Ejecutivo. Y en el anterior ejecutivo del PSOE presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, fue otra mujer, María Teresa Fernández de la Vega, en la vicepresidencia del Ejecutivo.