Montero se despide de su última sesión de control antes de las elecciones andaluzas: "Ladran, luego cabalgamos"
- El PP ha cargado contra su "legado" y la califican como la "peor" ministra de Hacienda de la historia de España
- "Me voy contenta y satisfecha", ha resumido ante la prensa a su salida del Congreso la vicepresidenta
Última sesión de control para la ministra de Hacienda y vicepresidenta, María Jesús Montero, antes de dejar su cargo y partir a las elecciones andaluzas. En una sesión con sabor a despedida y con marcado discurso preelectoral, Montero cierra una etapa de casi ocho años como ministra antes de iniciar su carrera a la presidencia de la Junta de Andalucía.
"Le pido al PP que hable de política y sustancien esta Cámara, que dejen de mentir y de instalarse en el bulo y agrediendo al adversario", ha señalado en su última intervención a preguntas de los 'populares'. "Hagan política para adultos y dejen de practicar una política infantil como la que practican", ha insistido.
Antes de abandonar la sesión de control por última vez como ministra, puesto que mantendrá el acta de diputada hasta junio, Montero ha querido agradecer al resto de grupos parlamentarios "el apoyo que han ido prestando a este Gobierno y las iniciativas que hemos traído". "Y por supuesto, agradecer a mi grupo y animar a que sigan trabajando por el interés general y la mayoría de este país", ha añadido antes de lanzar su alegato final. De pie, mirando ante la banca del PP y señalándoles ha finalizado: "A ellos, ya saben, ladran, pues cabalgamos", ha concluido entre aplausos de toda gran parte del hemiciclo, entre ellos otros partidos como Sumar o ERC.
"Me voy contenta y satisfecha", ha resumido ante la prensa a su salida en los pasillos del Congreso de los Diputados. "Me llevo muchas cosas: aprendizaje, diálogo y dedicarme ocho años a la Administración de Hacienda donde he conocido a gente estupenda", ha continuado. Y antes de su último paseo como ministra -a falta del de este jueves-, Montero también ha vuelto a apuntar al PP, del que también se lleva cosas. "Me llevo un PP desnortado que no sabe dónde va y que tiene un concepto de cuál tiene que ser su tarea desde la oposición que se diferencia mucho de la que yo opino, estando en el acoso y derribo desde el primer día", ha lamentado.
"Además, me llevo una gran fortaleza psicológica, porque aquí hay mucho insulto", ha añadido. Según ella misma, antes de su misión en Andalucía, se va "mucho más sabia y mejor preparada para presidir la Junta de Andalucía", que cuando vino a Madrid hace ocho años. Fuentes del entorno de la vicepresidenta han reconocido que ha sido una etapa "dura" pero en la que ha aprendido. "Se va más preparada y lista", ponen en valor.
El PP critica el "legado" y que se vaya sin presupuestos
Previamente, desde el PP se le ha reprochado el "legado" que deja al frente de Hacienda. "Su bagaje ha sido corrupción y más corrupción, ese ha sido su legado", ha criticado el diputado andaluz del PP Carlos Rojas, que le ha acusado de "jugar con el dolor" de las víctimas después de que Montero le haya echado en cara la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía.
"¿Va a venir a la Cámara a hablar de que alguien juega con el dolor de las personas?", le ha insistido Montero a Rojas. "¿Se lo ha dicho a Bonilla, que viene jugando con el dolor de las víctimas de Adamuz desde el primer día?", ha dicho en un debate que se ha vuelto puramente electoral de cara al 17 de mayo.
Tras ello, el PP ha seguido insistiendo en su crítica a Montero, esta vez a través del diputado José Vicente Marí Bosó, que le ha señalado como la peor ministra de Hacienda. "¿Va a compararme usted con otros ministros de Hacienda? ¿Quiere usted compararme con el señor Rato, en la cárcel? ¿Quiere usted compararme con el señor Montoro, que está siendo investigado por utilizar el BOE para sus intereses particulares?", le ha reprochado al diputado del PP la todavía ministra.
Entre las críticas por parte del PP también ha estado el que se marche sin presentar presupuestos y sin aprobarlos desde hace cuatro años. "Ayer dijo que era la mujer con más poder de la historia y se va a rebajar a ir a Andalucía y tienen que valorarlo los andaluces. ¡Vaya inicio de campaña!", ha criticado por su parte la portavoz del PP, Ester Muñoz, quien ha calificado a Montero como la "peor ministra de Hacienda que ha tenido España".
Muñoz ha hecho así balance del paso por el Ejecutivo de la ministra y ha ironizado con que Montero "no tiene abuela" tras las declaraciones de la vicepresidenta este martes hablando de ella misma en tercera persona. Este martes la candidata socialista afirmó que era "la mujer con más poder del conjunto de la democracia" y "con más poder institucional en la etapa constitucional" y valoró que iba a dejar sus cargos en el Gobierno para concurrir en los comicios andaluces.
De esta manera, con reproches cruzados y con tensión, acaba la relación del PP con Montero como ministra, aunque ahora seguirá como candidata del PSOE a la Junta de Andalucía.