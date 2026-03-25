Montero se despide de su última sesión de control antes de las elecciones andaluzas: "Ladran, luego cabalgamos"

Última sesión de control para la ministra de Hacienda y vicepresidenta, María Jesús Montero, antes de dejar su cargo y partir a las elecciones andaluzas. En una sesión con sabor a despedida y con marcado discurso preelectoral, Montero cierra una etapa de casi ocho años como ministra antes de iniciar su carrera a la presidencia de la Junta de Andalucía.

"Le pido al PP que hable de política y sustancien esta Cámara, que dejen de mentir y de instalarse en el bulo y agrediendo al adversario", ha señalado en su última intervención a preguntas de los 'populares'. "Hagan política para adultos y dejen de practicar una política infantil como la que practican", ha insistido.

Antes de abandonar la sesión de control por última vez como ministra, puesto que mantendrá el acta de diputada hasta junio, Montero ha querido agradecer al resto de grupos parlamentarios "el apoyo que han ido prestando a este Gobierno y las iniciativas que hemos traído". "Y por supuesto, agradecer a mi grupo y animar a que sigan trabajando por el interés general y la mayoría de este país", ha añadido antes de lanzar su alegato final. De pie, mirando ante la banca del PP y señalándoles ha finalizado: "A ellos, ya saben, ladran, pues cabalgamos", ha concluido entre aplausos de toda gran parte del hemiciclo, entre ellos otros partidos como Sumar o ERC.

"Me voy contenta y satisfecha", ha resumido ante la prensa a su salida en los pasillos del Congreso de los Diputados. "Me llevo muchas cosas: aprendizaje, diálogo y dedicarme ocho años a la Administración de Hacienda donde he conocido a gente estupenda", ha continuado. Y antes de su último paseo como ministra -a falta del de este jueves-, Montero también ha vuelto a apuntar al PP, del que también se lleva cosas. "Me llevo un PP desnortado que no sabe dónde va y que tiene un concepto de cuál tiene que ser su tarea desde la oposición que se diferencia mucho de la que yo opino, estando en el acoso y derribo desde el primer día", ha lamentado.

"Además, me llevo una gran fortaleza psicológica, porque aquí hay mucho insulto", ha añadido. Según ella misma, antes de su misión en Andalucía, se va "mucho más sabia y mejor preparada para presidir la Junta de Andalucía", que cuando vino a Madrid hace ocho años. Fuentes del entorno de la vicepresidenta han reconocido que ha sido una etapa "dura" pero en la que ha aprendido. "Se va más preparada y lista", ponen en valor.