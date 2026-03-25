Sánchez acusa a PP y Vox de "cobardía" por el conflicto en Oriente Medio y Feijóo responde: "No a la guerra y no a usted"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enarbolado el "no a la guerra" de manera reiterada desde la tribuna del Congreso durante su comparecencia de este miércoles, en la que ha hablado sobre la posición de España respecto del conflicto en Oriente Medio. "Esto es un desastre absoluto; es lo que han logrado los promotores de la guerra hasta la fecha", ha dicho Sánchez dirigiéndose a la bancada de PP y Vox.

Sánchez, rápidamente, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, que no se hayan posicionado con claridad sobre la guerra de Irán. "Callar ante la guerra injusta e ilegal no es prudencia y lealtad; es un acto de cobardía y complicidad".

El presidente del Gobierno ha comenzado la compar1ecencia de este miércoles recordando que España siempre ha sido un país que dice "no a la guerra", y que ya lo demostró durante la invasión de Irak en 2003 por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y España. Sánchez ha aprovechado este momento para cargar contra el expresidente José María Aznar. "Pasados los años, algunos de los promotores de la guerra de Irak cambiaron de posición. Bush pidió perdón, el primer ministro británica pidió perdón... ¿y Aznar, qué ha dicho? Que no se arrepiente de nada y que nunca lo hará. Esa es la catadura moral del expresidente Aznar", ha dicho, cosechando un largo aplauso de la bancada socialista.

El conflicto actual, ha dicho Sánchez desde la tribuna, ha roto la legalidad internacional, ha desestabilizado Oriente Medio, ha atizado los conflictos en Irak y Líbano y "ha enterrado a Gaza en el olvido y la indiferencia". Y en Irán, ha añadido, han "cambiado un Jamenei por otro Jamenei aún peor".

El Gobierno tiene garantizados los apoyos para aprobar el paquete anticrisis Las palabras del presidente llegan a un día de la votación para convalidar el real decreto aprobado por el Gobierno el viernes pasado con medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán. El Ejecutivo ya se ha asegurado los votos necesarios para poder sacarlo adelante. Después de que Podemos avanzara este lunes que se abstendría, los votos de Junts serán claves para que el Congreso dé luz verde a la convalidación del decreto anticrisis. Los de Carles Puigdemont han dicho que votaran que 'sí' a cambio de que el PSOE vote a favor de la proposición de ley que presentaron para que los autónomos que ganen menos de 85.000 euros estén exentos de pagar el IVA. Con los votos de Junts y de toda la mayoría de la investidura no será necesario el apoyo del PP. Fuentes populares detallan a RTVE Noticias que no darán a conocer su posición hasta el momento de la votación.