Entra en vigor la prórroga a los contratos de alquiler y el límite del 2% en la actualización anual de la renta

El decreto con medidas sobre la vivienda que contempla la prórroga de los contratos de alquiler que se acaben a partir de este domingo ya está en vigor. Además, establece un límite del 2% en la actualización anual de la renta.

No obstante, el decreto que ayuda a los inquilinos tiene un futuro incierto, ya que no está claro que tenga los votos suficientes para su convalidación en el Congreso.

¿Cómo se produce la prórroga del contrato? Aunque se había hablado de una fórmula automática, el decreto establece que se aplicará previa solicitud del arrendatario. Por plazos anuales y hasta un máximo de dos años. "Lo tiene que solicitar, además, por un medio que luego pueda acreditar. Bien sea email, bien sea un burofax... Como se comunique con su propietario, pero de una manera que pueda luego tener esa constancia", ha explicado la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez. Salvo alguna excepción, el propietario estará obligado a aceptarlo.

¿Quién puede pedir la prórroga? Desde Asufin se remiten a la exposición de motivos. Dice que aplica a los contratos cuya finalización esté prevista para antes del 31 de diciembre de 2027. "Puedes pedir la prórroga. De hecho, debes pedir la prórroga ahora que tenemos este momento en el que mientras esté vigente el decreto es aplicable", ha señalado la presidenta de Asufin. Esa fecha, el artículo la vincula a las prórrogas obligatorias de contratos con duración inferior a cinco años o a siete, si el arrendador es empresa. Desde el Ministerio de Vivienda aclaran que hasta que no se cumpla el contrato o sus prórrogas no se genera la obligación para el arrendador de tener que aceptarlo.