Junts avanza su 'no' en el Congreso al decreto sobre vivienda: "Ahoga a los pequeños propietarios"
- El Gobierno aprobó este viernes un decreto con rebajas fiscales y otro con medidas en vivienda para la guerra en Irán
- Junts tilda de "postureo" el choque entre el PSOE y Sumar para sacar sus medidas anticrisis adelante
El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, ha avanzado este sábado que Junts votará en contra del decreto del Gobierno en medidas de vivienda para hacer frente a la crisis por la guerra en Irán ya que considera que "ahoga a los pequeños empresarios".
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con rebajas de impuestos y ayudas a sectores afectados, e impulsó otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler y una prórroga de dos años de los contratos que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.
En declaraciones a los medios desde unas jornadas municipalistas en Viladecavalls (Barcelona), Turull ha avalado las rebajas fiscales previstas en el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, pero ha denunciado que el otro decreto "opta claramente por seguir ahogando a las clases medias y trabajadoras".
Turull ha advertido al Gobierno de que no puede "privatizar el escudo social", pretendiendo que el coste de esas medidas "descanse sobre las clases medias y trabajadoras y los propietarios".
Por ello, ha pedido al Gobierno que "asuma los costes de las políticas sociales" y "deje de ahogar al pequeño propietario" con un decreto que "saben que luego el Congreso no lo aprobará".
"Todas aquellas medidas que vayan a dar oxígeno a las clases medias y trabajadoras y a las pymes, tendrán nuestro apoyo. Todas aquellas que vayan en la línea de ahogar a las clases medias y trabajadoras y las pymes no tendrán nuestro apoyo", ha subrayado.
Tilda de "puro postureo" el choque entre PSOE y Sumar
Turull ha tachado de "puro postureo" las tensiones entre el PSOE y Sumar, a los que ha conminado a "dejar de jugar con las personas vulnerables" con fines "electorales": "No nos interesa en absoluto esta comedia entre el PSOE y Sumar", ha remachado.
Por otra parte, el secretario general de JxCat ha urgido al presidente catalán, Salvador Illa, a "rectificar" y rebajar cuanto antes la "presión fiscal" sobre los catalanes. Turull ha reclamado políticas fiscales que "dejen de ahogar a las clases medias y trabajadoras" y ha sugerido una rebaja del IRPF.
Asimismo, ha acusado a Illa de "no defender los intereses de Cataluña en Madrid" y lo ha emplazado a "plantarse" ante el Gobierno de Pedro Sánchez para "conseguir más recursos para los catalanes".
Según Turull, Illa debería "hacer de presidente de la Generalitat y no de mayordomo de la Moncloa". "Hemos pasado de no molestar a Pedro Sánchez a no molestar a María Jesús Montero por las elecciones andaluzas; más bajo no se puede caer", ha afirmado Turull, en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno y próxima candidata socialista en Andalucía.
Rufián desea "años de ostracismo" a Junts por unirse a PP y Vox
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha deseado a JxCat "años de ostracismo político por todo el daño que han hecho y que hacen" al sumar sus votos con PP y Vox contra "cualquier medida para paliar el drama de la vivienda".
Así se ha expresado en un mensaje en la red social X, donde ha considerado que este voto en contra será "electoralmente lesivo para ellos (ya lo es)". "Sería bueno preguntarse el porqué (no solo es porque son de muy de derechas... 'follow the money')", ha añadido. A su juicio, "solo merecen unos años de ostracismo político por todo el daño que han hecho y que hacen".
A su mensaje ha respondido la diputada de JxCat en el Congreso Marta Madrenas, que ha asegurado que "las últimas políticas de extrema izquierda en vivienda están siendo absolutamente contraproducentes para los ciudadanos (menos viviendas y más caras que nunca)".
Para Madrenas, "hay que virar y ampliar el parque público y privado de viviendas a marchas forzadas", mientras Rufián y los suyos se "entretienen con eslóganes vacíos".