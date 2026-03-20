Arranca el Consejo de Ministros con dos horas de retraso tras el plante de Sumar por diferencias sobre el decreto anticrisis

El Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el decreto anticrisis para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán ha comenzado algo más de dos horas después de lo previsto por las discrepancias entre los dos socios del Gobierno por las medidas que debía contener.

Estaba previsto que la reunión del Consejo de Ministros arrancara a las 9:30 horas, pero su inicio se ha retrasado algo más de dos horas porque los ministros de Sumar exigían incluir sus peticiones, como la prórroga de los contratos de contratos de alquiler.

"El decreto que en este momento está encima de la mesa es un decreto que no atiende ni a la vivienda, ni a los márgenes empresariales de la empresas y que se basa fundamentalmente en rebajas del IVA", han explicado fuentes de Sumar.

Y aunque desde Sumar advirtieron de que si no se incluían sus reivindicaciones, sus ministros no entrarían en el Consejo de Ministros, finalmente han accedido. Sin embargo, la reunión ha comenzado sin acuerdo entre los socios, y esperan seguir negociando dentro y cerrar los flecos que quedan.

Sánchez y Díaz se implican en las negociaciones El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han tenido que tomado las riendas de la negociación del decreto, después de que se hubiera encallado por las diferencias entre los dos socios de coalición. Fuentes de Sumar han indicado a TVE que Sánchez y Díaz se han implicado directamente en las negociaciones para desatascarlas. En concreto, las principales diferencias, estaban en materia de vivienda y sobre los márgenes empresariales. Según ha podido saber TVE también previamente a comenzar el Consejo de Ministros, Sánchez se ha reunido con los cinco ministros de Sumar. Está previsto que a la conclusión del Consejo de Ministros comparezca Sánchez para presentar el paquete de medidas aprobado, en el que destacaba una rebaja del IVA de los carburantes al 10% y otras rebajas fiscales en electricidad.