Feijóo carga desde Bruselas contra Sánchez y lo tacha de "obstáculo" para la UE: "Su Gobierno es un problema"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas, donde ha asistido a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE), y ha acusado al Ejecutivo de convertirse en un "obstáculo" y de generar "un problema" para la Unión Europea.

Feijóo ha defendido ante la guerra en Irán que Europa necesita "firmeza ante las tiranías", "unidad en la acción exterior" y "ambición en una Europa unida y más fuerte". Sin embargo, en su opinión, "el Gobierno de Sánchez supone un obstáculo para las tres cosas". "Sánchez está alejando a España de las democracias occidentales y su Gobierno se ha convertido en un problema", ha asegurado tajante.

Según el presidente del PP, en Europa hay "preocupación" por la "deriva del Gobierno" español, ya que ha recibido "felicitaciones y aplausos de Hamás e Hizbulá", también hay preocupación por "crear un problema dentro de la UE" con su enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por la regularización de inmigrantes, que "camina en dirección contraria a las reformas que implementa la UE".

Pide a los 'populares' europeos "no confundir España con el Gobierno de España" Feijóo ha asegurado que en su reunión con los 'populares' europeos les ha pedido que "no confundir España con el Gobierno de España", así como que les ha afirmado "España es un país fiable, aunque el gobierno actual no lo sea" y que "cumple sus compromisos internacionales, aunque el gobierno actual los incumpla". Preguntado por la neutralidad de la UE en la guerra de Irán, Feijóo ha sostenido que tiene derecho a adoptar esa posición cuando sus aliados "deciden actuar en algún lugar del mundo sin previo pacto, conocimiento y explicación". Sin embargo, ha afirmado que "no puede ser" que el Gobierno español "intente utilizar un enfrentamiento unilateral contra la administración norteamericana para buscar unos votos" y deje así "toda la política exterior de la Unión Europea en una posición llena de dificultades y llena de compromisos".

Tilda de "zombi" al Gobierno por no presentar presupuestos Por otro lado, también se ha referido a la no presentación de los Presupuestos Generales del Estado. A su juicio, esto evidencia que el Gobierno de Pedro Sánchez es un "zombi político", que se ha instalado en España y que "no aprueba" ni leyes, ni nuevas cuentas públicas. Sánchez descarta presentar los Presupuestos en marzo para "centrarse" en las medidas anticrisis por la guerra Noemí San Juan Feijóo ha acusado también al Gobierno de "incumplir la obligación constitucional de presentar Presupuestos en la Cámara". "Hay un fallo multiorgánico continuado desde el año 2023 hasta el año 2026 en el que el Gobierno no gobierna porque no tiene mayoría en el Parlamento. El Gobierno no puede aprobar los presupuestos porque no tiene votos para ello", ha recordado. Además, ha dicho que tampoco tiene una política de defensa y exterior que pueda llevar al Parlamento porque "ni siquiera sus socios están de acuerdo con ella". "En España no hay un Gobierno que gobierne, hay un Gobierno que okupa el gobierno, pero no gobierna. Y es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles", ha clamado.