El Gobierno sigue sin tener garantizados los votos para convalidar el decreto anticrisis el próximo jueves

A dos días de la votación para convalidar el real decreto aprobado este viernes por el Gobierno con medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán, el Ejecutivo aún no tiene garantizados los votos para poder sacarlo adelante. Después de que Podemos avanzara este lunes que se abstendría, los votos de Junts y del PP serán claves para que el Congreso dé luz verde a la convalidación del decreto anticrisis.

Como adelanto a lo que ocurrirá el jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles en el Congreso para informar sobre la posición del Gobierno ante la guerra y defender sus 80 medidas anticrisis.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que siguen negociando, pero ha apelado a "la responsabilidad de todos los grupos", mientras que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha deseado un "apoyo unánime" el próximo jueves porque "los ciudadanos ya están viendo el impacto positivo de las medidas".

Además, Cuerpo ha adelantado que si los efectos de la guerra siguen persistiendo, el Ejecutivo adapará las medidas "con total flexibilidad, protegiendo por el camino a hogares y empresas".

Junts condiciona su 'sí' al voto a favor del PSOE a la quita del IVA a los autónomos Entre tanto, Junts presiona este martes al Gobierno de Pedro Sánchez y ha condicionado su 'sí' al real decreto aprobado el pasado viernes para paliar los efectos de la guerra en Irán a que el PSOE vote a favor de la proposición de ley que presentaron para que los autónomos que ganen menos de 85.000 euros estén exentos de pagar el IVA. "La pelota está en el tejado del PSOE", han señalado este martes fuentes de la formación de Carles Puigdemont, que han recordado que la proposición de ley tambien se vota este jueves, al igual que la convalidación del decreto anticrisis. Al respecto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que la propuesta de Junts tiene 24 puntos y en "algunos" coinciden. "Es posible que haya unos cuantos de esos puntos que se puedan aprobar", ha señalado. En este punto, ha asegurado que en el PSOE votarán "a favor" de lo que coinciden y "no a favor" de lo que no coinciden. "No puede ser todo un permanente intercambio de cromos. Junts tendrá que decidir si está de acuerdo o no con las medidas que van en el decreto", ha zanjado sin aclarar el voto del PSOE respecto a la medida que reclaman los de Carles Puigdemont.

El PP sigue sin desvelar el sentido de su voto Por su parte, el PP todavía no ha desvelado el sentido de su voto, aunque el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes al Gobierno que "recapacite" sobre la posibilidad de incluir medidas como la deflatación de la tarifa del IRPF que le reclama. Además, ha apuntado a que la convalidación de esa norma, prevista para este jueves, puede aplazarse, para así poder seguir negociando una posible abstención del PP. "El Gobierno no tiene por qué llevar esto a convalidar el próximo jueves. El real decreto está en vigor, hay un mes para convalidarlo. Hasta el 20 de abril lo puede convalidar. Por lo tanto, no necesitamos que el jueves se vote. Eso será una decisión del Gobierno", ha advertido Feijóo en declaraciones a Antena 3. Para Feijóo, la rebaja del IVA de los combustibles no va a ser suficiente para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles y que es necesario que se incluyan otras propuestas por su partido, que ya se aprobaron en el Senado, donde el PP tiene mayoría. Este lunes el PP envió una carta carta al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para hacer una valoración del real decreto. El PP critica que el decreto anticrisis "se queda corto" y no aclara el sentido de su voto Feijóo ha señalado que de las medidas que planteó su partido, el Gobierno ha "aceptado una", la relativa a rebajar el IVA de la energía, pero no ha aceptado "rebajar el impuesto de la renta a las personas físicas". "Por lo tanto, yo espero que el Gobierno recapacite", ha afirmado. Ante la petición de retrasar la votación, López ha cargado contra el PP y ha considerado que se trata de "una excusa más para no votar a favor de la ciudadanía". "Tendrán que decidir qué hacer con estas medidas", ha subrayado.

Podemos también considera "ineficaces" las medidas Por otro lado, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a incidir en que las medidas del decreto son las mismas que "ha propuesto la derecha" y que son "ineficaces", ya que solo "se benefician las grandes empresas". "Ni es un escudo social, ni un plan de respuesta. Es una bajada masiva de impuestos, que son medidas que ha propuesto la derecha. Son medidas ineficaces e incluso Facua ha alertado de que esas bajadas serán absorbidas por las cuentas de resultados de las energéticas. Ya ha pasado y volverá a pasar", ha alertado en una rueda de prensa en el Congreso. En su opinión, lo que tiene que hacer el Gobierno es "topar los precios" de carburantes, energía y alimentos. Además, ha reiterado la petición de Podemos de que el 'no' a la guerra se tiene que traducir en "romper la alianza criminal con la OTAN", porque, en su opinión, "mientras seamos los aliados de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, seguimos haciendo la guerra, seguimos colaborando y siendo cómplices de todas las tropelías". Asimismo ha vuelto a pedir que se cierren las bases militares y que se ponga fin al "rearme".