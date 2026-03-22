La rebaja en los carburantes por las medidas anticrisis se nota en las gasolineras: "Es una buena medida pero insuficiente"
- El IVA pasa del 21% al 10%, lo que supone un ahorro de 30 céntimos por litro de gasolina y 23 por litro de diésel
- Sigue en directo la evolución del conflicto en Oriente Medio
Las gasolineras registran una gran afluencia de coches este domingo con la entrada en vigor de la rebaja del IVA de los combustibles, que pasa del 21% al 10%. Una bajada que supone un ahorro de 30 céntimos por litro de gasolina y 23 por litro de diésel.
Se trata de una de las medidas anticrisis del Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo.
En las estaciones de servicio han recibido de manera positiva este rebaja, aunque piden más medidas. "Nunca es suficiente, está muy caro el combustible, pero es lo que hay ahora", ha comentado una mujer a RNE a pie de surtidor.
"Me parece que es una buena medida, pero insuficiente, porque todo sube y regulan algunas cosas pero el salario no sube nada entonces es un poquito más de lo mismo", se ha lamentado otro usuario.
"Reposté antes de saberlo, lo cual me fastidió un poco, y he esperado ya a que se aplicara para repostar otra vez", ha asegurado un conductor a TVE desde una gasolinera en Madrid.
La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha valorado la reducción del IVA a los combustibles como "una mejor alternativa a la nefasta experiencia" del descuento de 20 céntimos por litro aplicado tras la invasión rusa de Ucrania.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha aplaudido las rebajas fiscales de los carburantes, que calcula que reducirá en "unos 8 euros" el precio del depósito medio.
Los transportistas califican de "decepcionantes" las medidas
También ha entrado en vigor el descuento de 20 céntimos por litro para los sectores más afectados, como la ganadería o el transporte o la rebaja del IVA a la electricidad.
En este sentido, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) y la Asociación General de Transportistas por Carretera (AGTC) han calificado de "decepcionantes y perjudiciales" las medidas del plan de respuesta a la subida del precio de los carburantes y han advertido de posibles movilizaciones a nivel nacional si el Ejecutivo no rectifica antes de que finalice el mes de marzo.
Fenadismer ha señalado que los vehículos particulares verán compensado prácticamente el 100% del impacto de la subida de la gasolina, mientras que los vehículos profesionales del transporte por carretera solo recibirán ayudas que amortiguarán menos del 50% del sobrecoste real soportado.
La bonificación anunciada para los transportistas (20 céntimos por litro) es la misma que se aprobó en 2023, pese a que en aquel momento "el gasóleo era 20 céntimos más barato", ha denunciado Fenadismer.
Desde la organización de Agricultores y Ganaderos (COAG) consideran que estas medidas son "necesarias", pero avisan de que serán "insuficientes" si la situación se prorroga "más allá de 15-30 días", mientras que Asaja cree que el plan “queda abierto, sin concreción, es pobre y lejos” de la situación.
El sindicato CCOO se ha sumado a los sindicatos agrarios y ha reclamado al Gobierno más medidas fiscales y transferencias directas dirigidas a los colectivos más vulnerables.
Estas medidas estarán en vigor hasta el 30 de junio, cuando el Gobierno valorará la posibilidad de prorrogarlas o no.
El diésel, el combustible más penalizado por la guerra en Irán
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo, por lo que han entrado en vigor este domingo. Una de esas medidas es precisamente la rebaja del IVA a los carburantes del 21% al 10%.
El plan, que deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en la votación que tendrá lugar el jueves 26 de marzo, incluye rebajas fiscales en energía y carburantes y ayudas directas a los sectores más afectados.
Desde el inicio de la guerra en Irán, el gasóleo se ha encarecido más del 30% y la gasolina casi un 10%, según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que constató que el pasado martes 17 de marzo —último día del que hay registros— el diésel se pagaba de media a 1,898 euros el litro, mientras que el 28 de febrero costaba 1,45 euros.
El incremento del coste ha sido menor en el caso de la gasolina, ya que el día que comenzó la escalada bélica se pagaba de media a 1,496 euros el litro y el martes su precio se situó en 1,643 euros.