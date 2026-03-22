La rebaja en los carburantes por las medidas anticrisis se nota en las gasolineras: "Es una buena medida pero insuficiente"

Las gasolineras registran una gran afluencia de coches este domingo con la entrada en vigor de la rebaja del IVA de los combustibles, que pasa del 21% al 10%. Una bajada que supone un ahorro de 30 céntimos por litro de gasolina y 23 por litro de diésel.

Se trata de una de las medidas anticrisis del Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo.

En las estaciones de servicio han recibido de manera positiva este rebaja, aunque piden más medidas. "Nunca es suficiente, está muy caro el combustible, pero es lo que hay ahora", ha comentado una mujer a RNE a pie de surtidor.

"Me parece que es una buena medida, pero insuficiente, porque todo sube y regulan algunas cosas pero el salario no sube nada entonces es un poquito más de lo mismo", se ha lamentado otro usuario.

"Reposté antes de saberlo, lo cual me fastidió un poco, y he esperado ya a que se aplicara para repostar otra vez", ha asegurado un conductor a TVE desde una gasolinera en Madrid.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha valorado la reducción del IVA a los combustibles como "una mejor alternativa a la nefasta experiencia" del descuento de 20 céntimos por litro aplicado tras la invasión rusa de Ucrania.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha aplaudido las rebajas fiscales de los carburantes, que calcula que reducirá en "unos 8 euros" el precio del depósito medio.