La Agencia Internacional de la Energía recomienda el teletrabajo y el transporte público ante el alza del combustible
- El organismo ha publicado diez medidas para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre el consumo
- También plantea reducir los vuelos en avión y hacer más eficiente el reparto de mercancías
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado un informe con diez medidas para mitigar el impacto que puede tener en los consumidores del alza de los carburantes a raíz de la guerra en Oriente Medio. Estas se centran en ámbitos como el transporte, la industria y la aviación, y el organismo defiende que "pueden ser implementadas rápidamente por gobiernos, empresas y hogares".
Fomentar el teletrabajo
Lo primero que recomienda es el trabajo desde casa, especialmente en aquellos casos que el puesto lo permita, y siempre que sea posible. Esto reduce los desplazamientos diarios por carretera y, con ello, el consumo de petróleo. Además, podría conllevar cierto ahorro para los usuarios, que gastarían menos en combustible durante el pico de precios de actual.
Transporte público y reducir la velocidad máxima en autopistas
Además, plantea reducir los límites de velocidad en las autopistas en 10 kilómetros por hora con el fin de hacer caer también el uso de combustible de turismos, camiones y furgonetas. Asimismo, la AIE aboga por fomentar el uso del transporte público para reducir los la demanda de petróleo derivada de los desplazamientos de los vehículos privados. Otra de sus medidas es que estos accedan de forma alterna a las ciudades, ya sea en días diferentes o segmentándolo por matrículas, para reducir la congestión y el consumo de combustible.
Conducción eficiente para el reparto de mercancías
La AIE opta por el uso compartido del automóvil y una conducción eficiente y ecológica, algo que también aplica al transporte por carretera y el reparto de mercancías.
También propone cambiar los vehículos bifuel y los convertidos de Gas Licuado del Petróleo (GLP) a gasolina, con el objetivo de preservar el GLP para cocinar y otras necesidades esenciales.
Elegir alternativas al avión y modalidades eléctricas para cocinar
Con respecto a otro tipo de movilidad, aboga por elegir alternativas al avión si existen otras opciones de viaje. Para la AIE, reducir los viajes de negocios podría aliviar la presión sobre el combustible para aeronaves.
Aparte del transporte, el organismo plantea también fomentar el uso de electricidad en la cocina siempre que sea posible, con el fin de no depender tanto del GLP.
Por último opta por aprovechar la flexibilidad de las materias primas petroquímicas e implementar medidas de eficiencia y mantenimiento a corto plazo. Según el organismo, la industria puede ayudar a liberar GLP para usos esenciales mientras se reduce el consumo de petróleo con mejoras operativas.