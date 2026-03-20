La Agencia Internacional de la Energía recomienda el teletrabajo y el transporte público ante el alza del combustible

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado un informe con diez medidas para mitigar el impacto que puede tener en los consumidores del alza de los carburantes a raíz de la guerra en Oriente Medio. Estas se centran en ámbitos como el transporte, la industria y la aviación, y el organismo defiende que "pueden ser implementadas rápidamente por gobiernos, empresas y hogares".

Fomentar el teletrabajo Lo primero que recomienda es el trabajo desde casa, especialmente en aquellos casos que el puesto lo permita, y siempre que sea posible. Esto reduce los desplazamientos diarios por carretera y, con ello, el consumo de petróleo. Además, podría conllevar cierto ahorro para los usuarios, que gastarían menos en combustible durante el pico de precios de actual. ““

Transporte público y reducir la velocidad máxima en autopistas Además, plantea reducir los límites de velocidad en las autopistas en 10 kilómetros por hora con el fin de hacer caer también el uso de combustible de turismos, camiones y furgonetas. Asimismo, la AIE aboga por fomentar el uso del transporte público para reducir los la demanda de petróleo derivada de los desplazamientos de los vehículos privados. Otra de sus medidas es que estos accedan de forma alterna a las ciudades, ya sea en días diferentes o segmentándolo por matrículas, para reducir la congestión y el consumo de combustible.

Conducción eficiente para el reparto de mercancías La AIE opta por el uso compartido del automóvil y una conducción eficiente y ecológica, algo que también aplica al transporte por carretera y el reparto de mercancías. También propone cambiar los vehículos bifuel y los convertidos de Gas Licuado del Petróleo (GLP) a gasolina, con el objetivo de preservar el GLP para cocinar y otras necesidades esenciales.