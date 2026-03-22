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Guerra de Irán, última hora en directo: Unos 120 heridos, once graves, en dos impactos de misiles iraníes en el sur de Israel

  • EE.UU. e Israel atacan la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, según la agencia iraní Tasnim
Los equipos de emergencia inspeccionan el lugar del impacto de un misil iraní en Arad a primera hora del 22 de marzo de 2026.
Los equipos de emergencia inspeccionan el lugar del impacto de un misil iraní en Arad a primera hora del 22 de marzo de 2026. AFP / Ilia Yefimovich
Miguel Á. Castro Uceda

La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo 23 días, en los que han muerto más de 3.000 personas en los países afectados. Las infraestructuras energéticas han pasado a estar en primera línea de frente tras el ataque israelí sobre el campo de gas de South Pars, que comparten Irán y Catar, a lo que Teherán ha contestado con un bombardeo contra el mayor complejo de producción de gas del mundo, el de Ras Laffan, en Catar, que produce una quinta parte del gas natural licuado del mundo, y un ataque contra una refinería en Haifa, Israel.

Guerra de Irán, última hora en directo

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    Unos 120 heridos,once graves, en dos impactos de misiles iraníes en el sur de Israel

     

    Alrededor de 120 de personas resultaron heridas de diversa consideración, de ellas once graves, en dos impactos de misiles iraníes registrados este sábado noche en la zona del desierto del sur de Israel que alberga la mayor instalación nuclear del país, sin que los interceptores lograran destruir los proyectiles antes de caer.

     

    Los impactos se producen después de que Irán denunciara este sábado un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz sin que de momento, según informó la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), haya constancia de una fuga de material radiactivo.

     

     

    Más de 60 heridos por un misil iraní en el sur de Israel  | Ver
    rtve Más de 60 heridos, 7 graves, a consecuencia de un misil iraní en el sur de Israel
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    Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.

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