Israel comienza una operación para destruir los puentes que unen el sur del Líbano con el resto del país

El Ejército israelí ha iniciado una operación para destruir "inmediatamente" los puentes sobre el río Litani que sirven como barrera de separación geográfica del sur de Líbano, tras denunciar que están siendo empleados por las milicias de Hizbulá para trasladar equipo de combate, así como las poblaciones circundantes "siguiendo el modelo de Beit Hanun Ráfah", dos poblaciones del noroeste y el sur de la Franja de Gaza, ahora mismo bajo control israelí.

Tras la orden anunciada por el ministro de Defensa, Israel Katz, el primero de los 15 puentes objetivo que ha sido atacado es el de Qasmiya, al norte de la ciudad libanesa de Tiro.

Katz también ha dado instrucciones al Ejército para "acelerar la destrucción de las viviendas libanesas de la línea de contacto, para frustrar las amenazas a las comunidades israelíes".

El ministro de Defensa ha repetido la orden de evacuación forzada emitida en su momento por Israel, que insta a todos los residentes al sur del Litani a que abandonen inmediatamente la zona para instalarse al norte del río.

"El preludio de una invasión terrestre" El bombardeo sobre el puente de Qasmiya ha llevado al Ejército libanés a abandonar inmediatamente la zona, como han confirmado los propios militares libaneses. "El Ejército libanés ha comenzado a evacuar sus puestos en la zona de Qasmiya, cerca de la autopista Borj Rahal y la carretera costera, tras las amenazas israelíes de atacar la zona", ha anunciado el Ejército de Líbano en un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias libanesa NNA. El ataque aéreo contra el puente ha comenzado a las 14:30 hora peninsular española. Varios misiles han destruido una estructura que era una vía de comunicación vital para muchas ciudades del sur del país porque conecta la región con la gobernación de Sidón y con la capital del país, Beirut, según ha confirmado NNA, lo que dificultará las nuevas evacuaciones de la población, que acumula más de un millón de desplazados. ““ El presidente libanés, Joseph Aoun, ha afirmado que los ataques israelíes contra puentes y otras infraestructuras "representan una peligrosa escalada y una flagrante violación de la soberanía del Líbano, y se consideran el preludio de una invasión terrestre". En medio de esta situación, el primer ministro de Líbano, Nauaf Salam, ha celebrado este domingo una cumbre de seguridad con la asistencia de sus ministros de Defensa e Interior, así como el director general de las Fuerzas de Seguridad Interna y la dirección de Operaciones del Ejército. Vista la situación, Salam ha instado a las fuerzas de seguridad a que incrementen las medidas de seguridad en las zonas directamente afectadas por la nueva operación israelí y muy especialmente en la capital del país, Beirut, "para proteger la seguridad de los ciudadanos y sus bienes". 01.32 min Así ha quedado la ciudad libanesa de Tiro, vaciada de sus antiguos habitantes tras los bombardeos de Israel