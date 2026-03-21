Irán ataca con misiles la ciudad de Dimona, sede de la principal instalación nuclear israelí

Un misil lanzado desde Irán ha impactado este sábado en Dimona, en el sur de Israel, ciudad donde se ubica el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, la principal instalación nuclear israelí.

Las sirenas antiaéreas sonaron a las 19.07 hora local, tras lo cual se registraron varios impactos en la zona que han dejado decenas heridos.

El ataque ha dejado al menos 39 heridos, la mayoría de ellos de carácter leve, aunque un niño de 10 años ha resultado herido de carácter moderado por las esquirlas, según el servicio de emergencias de la Estrella de David Roja (Magen David Adom). Los servicios médicos han atendido principalmente casos de caídas de personas que corrían hacia los refugios y a personas con ansiedad por los ataques.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos y Servicios de Rescate de Israel ha informado del colapso de un edificio tras uno de los impactos, lo que ha causado un incendio en la zona.

Israel posee armamento nuclear desarrollado a partir del uranio enriquecido en Dimona, aunque oficialmente nunca lo ha reconocido, siendo la única potencia nuclear de la región de Oriente Próximo.

La televisión estatal de Irán ha informado que este ataque es una "respuesta" al ataque "enemigo" contra el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan, en la provincia de Natanz.

Siete oleadas de ataques iraníes Según el Comando del Frente Interno, la unidad del Ejército israelí encargada de garantizar la seguridad de la población civil en Israel, desde la medianoche se han registrado al menos siete oleadas de ataques iraníes dirigidas contra Dimona y otras áreas del sur del país. En paralelo, el servicio de bomberos ha informado de varios incidentes en el norte de Israel atribuidos a impactos de cohetes lanzados por Hizbulá, con daños en algunos edificios. Líbano, de la escalada al desgaste: Israel amplía su ofensiva sin neutralizar a Hizbulá mientras se complica el frente de Irán Ana Garralda En total, 15 personas han muerto en Israel por los ataques iraníes. Además, cuatro mujeres perdieron la vida tras el impacto de un explosivo durante un bombardeo de Irán en la localidad palestina de Beit Awwa (sur de Cisjordania).

Irán lanza un ataque a 4.000 km de distancia Por otra parte, Irán ha lanzado en la madrugada del viernes al sábado dos misiles contra la base Diego García, de utilización conjunta entre Estados Unidos y Reino Unido, situada en el océano Índico, aunque ninguno de los dos proyectiles ha logrado impactar contra el complejo militar. El intento, con una separación de 4.000 kilómetros entre Irán y la base, muestra la capacidad de alcance del armamento iraní. Hasta el momento, Irán había desvelado un abanico de misiles con un rango máximo de entre 2.000 y 2.500 kilómetros de alcance. Uno de los misiles ha fallado en pleno vuelo y el otro ha sido interceptado por un buque de la Armada estadounidense. 01.15 min Transcripción completa 4.000 kilómetros separan a Diego García de Irán. Es la base conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en el Océano Índico, atacada por Teherán con dos misiles balísticos. Ninguno de los proyectiles ha logrado impactar en su objetivo, pero el intento muestra la capacidad de alcance del armamento iraní. La guerra sigue su curso por el aire. El fuego cruzado en la región no cesa. En las últimas horas Irán ha lanzado nuevas oleadas de ataques sobre Israel. Uno de sus misiles ha golpeado esta refinería en Haifa, Jerusalén y los alrededores de Tel Aviv también han registrado explosiones. En Irak, los ataques se intensifican. Un dron ha impactado en la sede de la inteligencia iraquí, pocas horas después de que milicias proiraníes atacaran un centro de apoyo logístico para diplomáticos estadounidenses en el aeropuerto de Bagdad. Como respuesta, Israel y Estados Unidos golpean puntos estratégicos para el régimen. Medios iraníes informan de un ataque a la planta nuclear de Natanz instalación clave para el enriquecimiento de urán y uraní. En el frente del Líbano, Israel ha anunciado la muerte de cuatro combatientes de Hezbollah en el sur del país. La capital Beirut muestra un día más el rastro de destrucción El ejército ha ordenado nuevas evacuaciones en los suburbios de la ciudad. Los desplazados internos en el Líbano superan ya el millón de personas desde el comienzo de la guerra Y este sábado en Irán arranca el primer día del Año Nuevo Persa. Irán ataca una base conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido a 4.000 km de distancia Este ataque se ha producido horas después de que Reino Unido hubiera dado autorización al Ejército estadounidense para usar sus bases en el marco del conflicto en Oriente Medio, una decisión duramente criticada por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien ha advertido que la República Islámica se reserva "el derecho inherente a defender la soberanía y la independencia del país". En este sentido, Reino Unido ha confirmado que las bases que tiene en Chipre no serán usadas para acciones militares ofensivas en Irán. Así lo ha anunciado un portavoz del Gobierno chipriota, que ha informado de la "larga" conversación telefónica que han mantenido el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Europa rechaza la guerra contra Irán, pero sufre sus consecuencias Anna Bosch

Ataque contra la instalación nuclear de Natanz Irán ha denunciado este sábado un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz, sin que haya constancia de una fuga de material radiactivo. "El complejo de enriquecimiento Shahid Ahmadi Roshan de Natanz fue atacado esta mañana", informó la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) en un comunicado recogido por la agencia IRNA. ““ La organización aseguró que, tras la realización de evaluaciones técnicas y especializadas en el área del complejo, no se ha detectado la liberación de materiales radiactivos. "No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe ningún peligro para los residentes de las zonas cercanas a este sitio", indicó el texto. "El director del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamada a la contención para evitar cualquier peligro de accidente nuclear", señaló la agencia nuclear de la ONU en un mensaje en X.

EE.UU. debilita la amenaza de Irán en Ormuz El otro gran foco de atención sigue siendo el estrecho de Ormuz. Las Fuerzas Armadas estadounidenses han anunciado que han debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la República Islámica. La instalación era empleada para guardar misiles de crucero antibuque y otros materiales, según ha explicado el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper. El ataque tuvo lugar a principios de semana y en el mismo se emplearon "varias bombas de 5.000 libras". El cierre del estrecho asfixia la economía mundial y Donald Trump necesita reabrirlo para proclamarse vencedor. A la zona se dirigen ya otros 5.000 infantes de Marina y seis buques. Un refuerzo militar que contradice su supuesta intención de reducir operaciones. Según encuestas, el 65% de estadounidenses cree que prepara una acción terrestre. 01.23 min La batalla por Ormuz se recrudece y Trump no encuentra apoyo internacional El estrecho de Ormuz no puede ser liberado sin ganar la guerra o sin que la guerra termine con algún tipo de acuerdo. Irán ofrece una alternativa: dejará pasar buques de Japón y otros países, si se coordinan con Teherán. Para aliviar la crisis energética, Trump vuelve a sorprender. Como ya hizo con el petróleo ruso, ha autorizado temporalmente a comerciar con el crudo iraní que ya esté en alta mar.