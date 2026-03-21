Robles no contempla la marcha de EE.UU. de las bases en España y cree que Trump hizo "una reflexión general"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho en una entrevista en el Canal 24 horas que no contempla la marcha de Estados Unidos de las bases militares de Rota y Morón, en referencia a las palabras de Donald Trump sobre la posibilidad de abandonar los países que no apoyen la operación en el estrecho de Ormuz.

Para Robles, esta fue "una reflexión general hacia la OTAN" y ha remarcado que el conflicto en Irán "no es nuestra guerra". La ministra ha destacado que "las bases llevan activas desde 1968 y realizan una función importante".

Por ello, Robles pide que "se respete la posición de España", porque "no podemos aceptar ningún tipo de injerencia", ha señalado la ministra, que este sábado ha recibido en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz a 200 militares españoles evacuados de Irak, asegurando que "la ayuda de militares estadounidenses ha sido muy importante" para que se produzca.

Trump afirmó este viernes que los congresistas que le reclaman que retire las bases militares de países como España "tienen razón", en unas declaraciones en las que ha vuelto a mostrarse decepcionado con los Estados miembros de la OTAN por no colaborar para garantizar la navegación de buques en el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra sobre Irán.

El senador Lindsey Graham ha pedido de manera directa la retirada de las bases de Rota y Morón, en Cádiz, y, según Trump, quienes le sugieren represalias de este tipo con los países que no colaboran "tienen razón al pedirlo".

"Creo que la OTAN va por mal camino. Deberían estar ayudando en el estrecho", lamentó el mandatario norteamericano, aludiendo a la "mucha energía" que estos países recibirían a través de Ormuz.