Robles no contempla la marcha de EE.UU. de las bases en España y cree que Trump hizo "una reflexión general"
- La ministra pide que "se respete la posición de España", porque "no podemos aceptar ningún tipo de injerencia"
- Sigue en directo la evolución del conflicto en Oriente Medio
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho en una entrevista en el Canal 24 horas que no contempla la marcha de Estados Unidos de las bases militares de Rota y Morón, en referencia a las palabras de Donald Trump sobre la posibilidad de abandonar los países que no apoyen la operación en el estrecho de Ormuz.
Para Robles, esta fue "una reflexión general hacia la OTAN" y ha remarcado que el conflicto en Irán "no es nuestra guerra". La ministra ha destacado que "las bases llevan activas desde 1968 y realizan una función importante".
Por ello, Robles pide que "se respete la posición de España", porque "no podemos aceptar ningún tipo de injerencia", ha señalado la ministra, que este sábado ha recibido en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz a 200 militares españoles evacuados de Irak, asegurando que "la ayuda de militares estadounidenses ha sido muy importante" para que se produzca.
Trump afirmó este viernes que los congresistas que le reclaman que retire las bases militares de países como España "tienen razón", en unas declaraciones en las que ha vuelto a mostrarse decepcionado con los Estados miembros de la OTAN por no colaborar para garantizar la navegación de buques en el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra sobre Irán.
El senador Lindsey Graham ha pedido de manera directa la retirada de las bases de Rota y Morón, en Cádiz, y, según Trump, quienes le sugieren represalias de este tipo con los países que no colaboran "tienen razón al pedirlo".
"Creo que la OTAN va por mal camino. Deberían estar ayudando en el estrecho", lamentó el mandatario norteamericano, aludiendo a la "mucha energía" que estos países recibirían a través de Ormuz.
"Los militares en Líbano se encuentran en medio de ataques cruzados"
Sobre la evacuación de los militares de Irak llegados desde Turquía, Robles ha indicado que la operación ha sido compleja, porque el espacio aéreo actualmente "es especialmente vulnerable" y el avión que les iba a recoger el día indicado no pudo aterrizar, por lo que tuvieron que optar por otra vía.
A su vez, la ministra ha recordado que están viniendo otros 26 militares más que estaban en Irak a través de Alemania, y que otros permanecen con la misión de la OTAN, ahora reunida en Nápoles.
Sobre el contingente de los cascos azules españoles de la FINUL en Líbano, Robles ha informado que se encuentran "en medio de ataques cruzados" y deben estar "bunkerizados" durante varias horas.
No obstante, al no tratarse de una misión de España, sino de las Naciones Unidas, es la ONU la que debe decidir si evacuarlos o no, ha indicado Robles.