El Fondo Monetario Internacional rebaja 2 décimas el crecimiento de España por el impacto de la guerra de Irán
- El FMI prevé que en 2026 la economía española crecerá un 2,1% y seguirá "siendo sólida"
RTVE.es
El FMI recorta la previsión de crecimiento de España hasta el 2,1% este año por la guerra de Irán. Considera el shock en el precio del petróleo, pero insiste en que la economía española “sigue siendo sólida” y se expande “significativamente más rápido que la de sus pares de la zona euro” .
El informe del organismo internacional alerta de que un área a vigilar es el fuerte aumento de los precios de la vivienda.
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