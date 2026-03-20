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El Fondo Monetario Internacional rebaja 2 décimas el crecimiento de España por el impacto de la guerra de Irán

  • El FMI prevé que en 2026 la economía española crecerá un 2,1% y seguirá "siendo sólida"
El FMI rebaja la previsión de crecimiento para la economía española: la eleva al 2,3% en 2026 y al 1,9% en 2027
Imagen de un billete de euro. GETTY IMAGES
RTVE.es

El FMI recorta la previsión de crecimiento de España hasta el 2,1% este año por la guerra de Irán. Considera el shock en el precio del petróleo, pero insiste en que la economía española “sigue siendo sólida” y se expande “significativamente más rápido que la de sus pares de la zona euro” .

El informe del organismo internacional alerta de que un área a vigilar es el fuerte aumento de los precios de la vivienda.

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