El FMI mejora en cuatro décimas la previsión de crecimiento de España para este año, hasta el 2,9%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado la previsión de crecimiento de España para este año, hasta el 2,9% del producto interior bruto (PIB). Esto supone un alza de cuatro décimas respecto al anterior informe y confirma que la economía española es la que más crece en 2025 entre las avanzadas más relevantes, por delante de Estados Unidos (2%) y el conjunto de la eurozona (1,2%), que han sumado una y dos décimas, respectivamente.

El estudio de Perspectivas Económicas Globales, publicado este martes, señala que los flujos comerciales dentro Europa han permitido que las exportaciones totales de la zona euro resistan, a pesar de que han disminuido "notablemente" las exportaciones a Estados Unidos desde las principales economías europeas, entre las que cita en particular a Alemania, España y Reino Unido.

Esta estimación del FMI para España en 2025 está por encima de la del Gobierno (2,7%) y el Banco de España (2,6%), aunque se queda en el 2% para 2026, en ese caso, por debajo de la del Ejecutivo (2,2%) y por encima de la del supervisor (1,8%).

En cuanto al índice de precios, el FMI prevé que la inflación española se sitúe en el 2,4% este año y en el 2% el próximo, una tasa superior a la de las economías europeas avanzadas (2,2%) y la eurozona (2,1%) en 2025.

Alemania sale de la recesión Entre los países de la unión monetaria, el informe destaca que Francia crecerá un 0,7% este año, un décima más de lo esperado en la actualización de julio; Italia los hará el 0,5%, sin cambios; y Alemania un 0,2%, igualmente décima más. La economía alemana sale de la recesión y es la única que se acelera este año respecto a 2024, cuando anotó una variación del PIB del -0,5%. Mientras tanto, la francesa, la italiana y la española seguirán avanzando, pero a un ritmo más lento. El crecimiento mundial se desacelerará este año ligeramente respecto al anterior, aunque menos de lo esperado, con una variación estimada del 3,2% en 2025 y 3,1% en 2026. Como es habitual, los mercados emergentes y en desarrollo empujan la media y crecerán un 4,2% este año y un 4% el próximo. Entre ellos destacan India (6,6% este año y 6,2% el siguiente) y China (4,8% y 4,2%). Les siguen, ya fuera de Asia, los países de África Subsahariana con una media del 4,1% en 2025 y 4,4% en 2026.

Signos de efectos "adversos" de los aranceles en Estados Unidos El informe del FMI refleja preocupación por la "elevada" incertidumbre en materia de política comercial, por la "ausencia de acuerdos claros, transparentes y duraderos", lo que puede acabar afectando a precios, inversión y consumo. De momento, reconoce, "las medidas comerciales más proteccionistas han tenido un impacto limitado sobre la actividad económica y los precios", con un crecimiento mantenido en la primera mitad del año, en parte por los movimientos para anticiparse a la entrada en vigor de los aranceles. No obstante, la inflación general y la subyacente sí ha aumentado ligeramente, con sorpresas al alza en México y Reino Unido, y a la baja en India, Malasia, Filipinas y Tailandia. En China, la variación de precios ha continuado siendo muy baja e, incluso, negativa. Merece un capítulo aparte el efecto en Estados Unidos. El organismo con sede en Washington subraya que comienzan a observarse signos "adversos" de las medidas proteccionistas de Donald Trump, con un aumento de la inflación subyacente y el desempleo. Al mismo tiempo, se observa que el dólar estadounidense se ha depreciado, lo que ha amplificado el efecto de los aranceles, pero también ha respaldado el comercio mundial, mejorado las condiciones financieras y eliminado presiones inflacionistas. Esto ha permitido a los países emergentes y en desarrollo a desplegar medidas para apoyar a sus economías.