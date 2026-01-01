La edad de jubilación con el 100% de la pensión se retrasa a los 66 años y 10 meses en 2026

Desde el 1 de enero, los españoles que aspiren a jubilarse con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años y 10 meses cumplidos, dos meses más que lo que se exigía en 2025.

El retraso de la edad legal ordinaria, que entra en vigor con la llegada del 2026, emana de la reforma de las pensiones de 2013, con la que se ha elevado progresivamente la edad de jubilación desde los 65 de entonces hasta los 67 años. Dicho nivel se alcanzará el año próximo, cuando se sumen dos meses más.

El cambio, aprobado en 2011 por el Gobierno de Mariano Rajoy, estableció un periodo transitorio entre 2013 y 2027, con aumentos progresivos también en los años que hay que tener cotizados para poder seguir jubilándose a los 65 años sin reducción en la pensión.

Respecto a esto último, no se producen cambios con el paso de 2025 a 2026 y la cotización exigida para jubilarse con 65 años se mantiene en al menos 38 años y tres meses. El primer escalón de la reforma era de 35 años y tres meses, que se ha ido ampliando de forma paulatina. Se llegará al último escalón en 2027, cuando se alcanzará el requisito de al menos 38 años y seis meses cotizados.

Entra en vigor el régimen dual Además de esto, este año será el primero que comience a desplegarse el "régimen dual" para el periodo de cómputo sobre el que se calcula la pensión, introducido en la última reforma de pensiones diseñada por el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, cuando era ministro del Gobierno de Pedro Sánchez. Este cambio permitirá, al final del periodo en 2037, elegir entre dos opciones para calcular la pensión: o los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 peores meses (2 años) o el periodo de cómputo actual (25 últimos años). La implantación del nuevo sistema se hace de forma progresiva durante 12 años, empezando por este 2026, cuando se podrá calcular con los últimos 304 meses cotizados (25,33 años), de los que podrán descartarse dos meses, o seguir optando por los 25 años vigentes.