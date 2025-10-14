El FMI advierte de "vulnerabilidades crecientes" en el sistema financiero

El sistema financiero da muestras de "vulnerabilidades crecientes", según un informe publicado este martes por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que señala, en concreto, activos de riesgos sobrevalorados, déficits públicos elevados y el crecimiento de los intermediarios financieros no bancarios (NBFI) y su interconexión con la banca.

Los analistas del organismo que dirige Kristalina Georgieva considera que los mercados se están mostrando "complacientes" en un contexto de tensiones comerciales, incertidumbre geopolítica y endeudamiento. "Los precios de los activos han vuelto a niveles altamente valorados y las condiciones financieras se han relajado en general", resume el documento.

Más riesgos en caso de 'shock' económico

De este modo, el FMI apunta en primer lugar que los precios de los activos de riesgo "están muy por encima de sus fundamentos", lo que aumenta el riesgo en caso de que se produzca algún shock adverso.

Además, los mercados de bonos soberanos muestran presiones crecientes, como consecuencia del aumento de los déficits fiscales, algo que también afecta al "buen funcionamiento de los mercados".

Por último, repara en los intermediarios financieros no bancarios (NBFI) o shadow banks que, de acuerdo con Funcas, comprenden "un amplio abanico de instituciones, como fondos de inversión, fondos monetarios, empresas aseguradoras, vehículos de titulización o plataformas de financiación colectiva (peer-to-peer lending)", que pueden tener funciones similares a las de los bancos, como conceder créditos, pero "fuera del perímetro regulatorio convencional", lo que plantea desafíos para el sistema.

En las pruebas de resistencia aplicadas a los bancos y los NBFI, el FMI ha encontrado una interconexión creciente y desajustes en los vencimientos, lo que de nuevo puede amplificar las consecuencias de las sacudidas.

"Estas vulnerabilidades se refuerzan mutuamente, manteniendo elevados los riesgos para la estabilidad financiera global", concluye el organismo, que insta a los Gobiernos a reducir los déficits públicos, aplicar los estándares internacionales de prudencia y reforzar las redes de seguridad del sector financiero.

Asimismo, señala la importancia de supervisar los NBFI y las llamadas "criptomonedas estables" (stablecoins), que necesitan también regulación específica.

Por último, llama la atención sobre los riesgos potenciales de inflación, sobre todo en los mercados donde sigue por encima del 2%. Para ello, dice, es importante "preservar la independencia operativa de los bancos centrales", una advertencia que parece dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su pulso con la cúpula de la Reserva Federal.