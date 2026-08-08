Jorge Martín 'Bond' se hace grande en Silverstone

La gran cita de los sábados, la carrera al sprint, no presentó ningún cambio respecto al parón veraniego. Jorge Martín vivió su propia película a lo James Bond para ganar la carrera corta y ampliar su ventaja en la clasificación con Ai Ogura, segundo, pero sobre todo, con Marc Márquez, hoy, noveno. Marco Bezzecchi completó el podio.

Lo tenía todo para liderar la jornada y no falló a su cita. 'Martinator' recargó pilas en verano para demostrar que su liderato en la general no era un espejismo, si no una cuestión de actitud y de trabajo.

Martín, 19 victorias en la sprint

El de Aprilia venía avisando desde el viernes, donde comenzó su andadura en Silverstone siendo primero en los entrenamientos. En la clasificación ha hecho una pole de récord y en la carrera no ha encontrado rival alguno para bajarlo de ese número 1. Con esta ya son 19 las victorias de Martín las tarde de sábado.

Bezzecchi se une al top3

Por detrás, el de casi siempre, Ai Ogura, partía segundo, ha terminado segundo y sigue manteniéndose a la estela de Martín en la general. Ahora a 17 puntos. El japonés se ha propuesto pasar con honores la temporada 2026 y está cumpliendo con creces ese objetivo. Lo mismo que un emocionado Marco Bezzecchi, que tras este tercer lugar en el cajón adelanta a Marc Márquez en la clasificación y se queda a 27 puntos del liderato.

Marc Márquez, a 29 puntos del líder

Marc Márquez, en cambio, no tuvo un sábado tan dulce. Salía sexto y en la sprint no pudo mantener esa posición. Marco Bezzecchi lo adelantó en el ecuador de la carrera y desde entonces, el de Ducati fue yéndose para atrás. Después fue Álex Márquez (4º), Joan Mir (7º) y finalmente Pedro Acosta (6º) los que adelantaron al '93'. Con este resultado, noveno, Marc Márquez deja escapar a 'Martinator' en la clasificación y tendrá que volver a mostrar su mejor versión para remontar los 29 puntos que lo separan.

Algo parecido ocurre con Raúl Fernández. El madrileño se fue al suelo en la vuelta cuatro y tuvo que abandonar la carrera. En la carrera del domingo volverá a salir segundo y con una nueva oportunidad de seguir escalando, al menos, hasta el top5 de la general.

La lucha por el título a falta de once carreras para el final (contando con la de este domingo) deja a los cinco primeros pilotos en 29 puntos.