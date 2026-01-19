El FMI mejora la previsión de crecimiento para la economía española: la eleva al 2,3% en 2026 y al 1,9% en 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a revisar al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española tanto para este año como para el siguiente. Concretamente, prevé un ritmo de expansión previsto del 2,3% en 2026 (tres décimas más de lo anticipado el pasado mes de octubre) y del 1,9% en 2027 (dos décimas más con respecto del último pronóstico de la institución con sede en Washington).

A pesar de que estas proyecciones de crecimiento del FMI suponen una desaceleración con respecto al aumento del 2,9% del PIB español estimado para 2025, España se situará este año como la gran economía europea con mejor desempeño, ya que casi doblaría el ritmo de expansión de la zona euro (1,3%) y solo quedaría una décima por debajo del crecimiento del 2,4% previsto para Estados Unidos.

Esta última mejora de previsiones del FMI supera incluso la expectativa del propio Gobierno español, que en noviembre mantuvo en el 2,2% su proyección para 2026. No obstante, la previsión actualizada del 1,9% para 2027 se sitúa dos décimas por debajo del 2,1% anticipado por el Ejecutivo español y, de confirmarse, supondría el menor ritmo de expansión de la economía española desde 2014, con la excepción de la contracción de 2020 por la pandemia de coronavirus.

Mejora la previsión para la zona euro este año y mantiene la estimada para 2027 En el caso de la zona euro, el FMI eleva una décima su pronóstico para 2026, hasta el 1,3%, mientras que mantiene sin cambios el 1,4% estimado para 2027. Por otro lado, mejora en dos décimas, hasta el 1,1%, la proyección de crecimiento para Alemania en 2026 y la mantiene en el 1,5% para 2027. En el caso de Francia, el FMI mejora su pronóstico para 2026 al 1%, una décima más, y repite la estimación del 1,2% para 2027. En el caso de Italia, augura un crecimiento del PIB del 0,7% para cada uno de los dos ejercicios, lo que implica una rebaja este año de una décima, pero una revisión al alza de la misma proporción de cara a 2027. "El crecimiento ligeramente más rápido en 2027 refleja los aumentos proyectados del gasto público, especialmente en Alemania, junto con el sólido desempeño continuo en Irlanda y España", indica el FMI, aunque avisa de que la moderada tasa de crecimiento anticipada para la eurozona refleja dificultades estructurales no resueltas. En este sentido, prevé que el impacto del aumento del gasto en defensa se materialice solo en los años posteriores para alcanzar gradualmente los niveles objetivo de cara a 2035. Por otro lado, el FMI señala que, en comparación con otras regiones, la zona euro se beneficia menos del reciente impulso a la inversión tecnológica, mientras que los efectos persistentes del aumento del coste de la energía tras la invasión de Ucrania seguirán lastrando el sector manufacturero, con presión adicional por la apreciación del euro.

Mejora el crecimiento mundial A nivel global, las nuevas previsiones del FMI apuntan a un crecimiento mundial del 3,3% en 2026, en la misma línea con el del año pasado y dos décimas más de lo esperado anteriormente, mientras que mantiene sin cambios en el 3,2% la estimación para 2027. En el caso de las economías avanzadas, el FMI espera una expansión este año del 1,8% frente al 1,6% estimado previamente, mientras que el año próximo el crecimiento sería del 1,7%, sin cambios con respecto de octubre. Para las economías emergentes, el crecimiento esperado mejora dos décimas, hasta el 4,2% en 2026, pero empeora una décima para 2027, con un 4,1%. Para China, la previsión se revisa tres décimas al alza este año, hasta el 4,5%, aunque el FMI recorta dos décimas la de 2027, hasta el 4%. Por otro lado, India ve mejorada dos décimas si previsión para 2026, hasta el 6,4%, y confirmada, también en el 6,4%, la de 2027. En su análisis, la institución dirigida por Kristalina Georgieva apunta que este desempeño estable responde "al equilibrio de fuerzas divergentes", ya que los factores adversos derivados de los cambios en las políticas comerciales se ven compensados por los factores favorables derivados del aumento de la inversión en tecnología, incluida la inteligencia artificial, medidas de apoyo fiscal y monetario, unas condiciones financieras ampliamente expansivas y la adaptabilidad del sector privado. Por otro lado, se espera que la inflación general mundial caiga de un estimado del 4,1% en 2025 al 3,8% en 2026 y al 3,4% en 2027. Se espera que la inflación vuelva al objetivo de forma más gradual en Estados Unidos que en otras grandes economías.