Aterrizan en España 200 militares españoles evacuados con éxito desde Irak
- La retirada se hizo de pleno acuerdo con los países de la Alianza Atlántica participantes de dos misiones en Irak
- La OTAN ha trasladado a todo su personal de la misión en Irak de Oriente Medio a Europa
Los 200 militares españoles evacuados con éxito de Irak —desplegados en el marco de la misión de la OTAN— han llegado a la Base Aérea de Torrejón poco antes de las siete de la mañana de este sábado en un vuelo procedente de Turquía.
Tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, han recibido a pie de pista a las tropas españolas tras una operación que la pasada tarde consideraron como "complicada" después del estallido del conflicto en Oriente Medio.
Los 200 efectivos han llegado a bordo de un A330 del Ejército del Aire y del Espacio que despegó de Turquía en la tarde de este viernes. La gran mayoría de ellos forma parte del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión, localizado en Melilla, y el resto de otras unidades del Ejército de Tierra, también ubicadas en esta localidad, a donde está previsto que lleguen hoy, además, otros 21 integrantes del contingente desde Alemania.
"Su retirada se hace plenamente de acuerdo con los países de la Alianza Atlántica, participantes en las dos misiones internacionales: una antiyihadista y otra de fortalecimiento de la defensa de Irak con organización específica de la OTAN", según ha trasladado Defensa. "Gracias por vuestra defensa de la paz y la seguridad y gracias, también, a la tripulación del Ejército del Aire por hacer posible el vuelo", señala la publicación del ministerio.
Casi un centenar de militares españoles ya habían sido evacuados de Irak. En concreto, 57 son los de operaciones especiales, desplegados en la coalición internacional contra el Estado Islámico liderada por Estados Unidos (Inherent Resolve) y reubicados el domingo, mientras que 42 pertenecían a la NMI.
La decisión se tomó en coordinación con los socios de la OTAN, después de que la Alianza Atlántica "adaptara" el mandato de la NMI debido a la escalada bélica causada por el ataque de Washington e Israel contra Irán. Sobre la continuidad de la misión, la ministra se mostró cautelosa. "Vamos a ver qué pasa", dijo.
Objetivos de la NMI
La NMI es una misión de asesoramiento y desarrollo de capacidades, sin carácter de combate, destinada a ayudar a Irak a crear instituciones y fuerzas de seguridad más sostenibles, transparentes, inclusivas y eficaces, de modo que ellos mismos puedan estabilizar su país, luchar contra el terrorismo y evitar el regreso del Estado Islámico.
La NMI colabora con una amplia gama de socios internacionales, entre los que se incluyen la Coalición Global contra los terroristas del Estado Islámico, la Unión Europea y las Naciones Unidas.
La misión se puso en marcha en la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas en julio de 2018, a raíz de una solicitud del Gobierno de Irak, y se estableció en octubre de ese mismo año en Bagdad.
En febrero de 2021, los ministros de Defensa de la OTAN y, en agosto de 2023, el Consejo del Atlántico Norte, acordaron ampliar la misión a petición del Gobierno iraquí. España lideró la misión de mayo de 2023 a mayo de 2024.
La OTAN traslada a todo su personal de la misión en Irak a Europa
El Cuartel General Supremo de la OTAN en Europa (SHAPE) informó este viernes que ha trasladado a todo el personal de su misión en Irak de Oriente Medio a Europa, y aseguró que seguirá funcionando desde Nápoles.
"La misión de la OTAN en Irak ha ajustado su postura y ha trasladado de forma segura a todo su personal desde Oriente Medio a Europa", indicó a través de un comunicado SHAPE.
El comandante supremo aliado en Europa, general Alexus Grynkewich, agradeció a la República de Irak y a todos los aliados que han colaborado en la evacuación segura del personal de la OTAN.
"También quisiera dar las gracias a los hombres y mujeres de la Misión de la OTAN en Irak, que han seguido desempeñando su misión durante todo este periodo. Son auténticos profesionales", añadió. La OTAN confirmó que la NMI "continuará desde el Mando Conjunto de Fuerzas de Nápoles".
Desde 2015 en Irak
España, junto a Fuerzas Armadas de otros países, lleva desde 2015 colaborando con Irak para contribuir al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas iraquíes con la finalidad de derrotar al DAESH y alcanzar los objetivos nacionales establecidos, dentro de la OIR. Y desde 2018 asesora al Gobierno iraquí en el ámbito de la estructura de seguridad nacional, así como en desarrollar su sistema educativo profesional militar; todo ello dentro de la NMI.
Esta situación se da después de que el pasado viernes muriera un militar francés y otros seis resultaran heridos tras un ataque con drones contra una base militar en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país, que podría haber sido lanzado por una milicia iraquí proiraní que había amenazado antes con atacar "todos los intereses franceses en Irak y la región" en respuesta al despliegue del portaaeronaves francés 'Charles de Gaulle'.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como "inaceptable" el ataque, y recordó que la presencia de esos soldados en Irak "se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo", agregando que "la guerra en Irán no puede justificar tales ataques".
La situación en Líbano
Alrededor de 650 militares españoles permanecen sobre el terreno en Líbano, en el marco de la misión de la ONU. La posibilidad de evacuarlos también a ellos no está sobre la mesa, por el momento, pero en cualquier caso la decisión corresponde a Naciones Unidas.
En Líbano, donde se ha extendido el conflicto tras los ataques del grupo chií proiraní Hizbulá contra Israel, que provocaron la ofensiva del país hebreo, militares españoles integran desde 2006 la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés), que busca garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas, en una situación muy inestable de seguridad, a pesar del acuerdo de paz firmado entre Israel y Líbano.
"La situación es muy dura, muy difícil, otra vez más una noche de intensos bombardeos. Esta mañana los ataques se han intensificado. (Los militares) están con cascos y chalecos. La preocupación es absolutamente enorme porque son disparos cruzados desde todos los puntos de vista", ha lamentado Robles.
"He transmitido mi queja a la ONU para que lo transmita a Israel", ha señalado Robles en referencia a la necesidad del cese de los ataques.
"España va a estar. Esta es una misión de Naciones Unidas. Vamos a estar con el pueblo libanés y acompañando a Naciones Unidas y Finul, pero exigimos que acaben los ataques y hacemos un llamamiento muy especial al gobierno de Israel. La situación no es fácil", ha argumentado.
Sobre la contienda bélica iniciada por EE.UU. e Israel con los ataques a Irán del 28 de febrero, la ministra ha sido tajante: "Esta guerra no tiene ningún sentido, vulnera todas las normas y tiene que acabar".
Y consultada por la decisión de Irán de ordenar las tres primeras ejecuciones de presos condenados por su participación en las protestas de enero, ha afirmado: "Nosotros hemos dicho clarísimamente que lo que está haciendo el Gobierno de Teherán vulnerando los derechos humanos y particularmente los derechos de las mujeres es absolutamente inaceptable. Pero también entendemos que la respuesta a las dictaduras tiene que ser dentro del orden internacional".