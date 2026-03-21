Aterrizan en España 200 militares españoles evacuados con éxito desde Irak

Los 200 militares españoles evacuados con éxito de Irak —desplegados en el marco de la misión de la OTAN— han llegado a la Base Aérea de Torrejón poco antes de las siete de la mañana de este sábado en un vuelo procedente de Turquía.

Tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, han recibido a pie de pista a las tropas españolas tras una operación que la pasada tarde consideraron como "complicada" después del estallido del conflicto en Oriente Medio.

Los 200 efectivos han llegado a bordo de un A330 del Ejército del Aire y del Espacio que despegó de Turquía en la tarde de este viernes. La gran mayoría de ellos forma parte del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión, localizado en Melilla, y el resto de otras unidades del Ejército de Tierra, también ubicadas en esta localidad, a donde está previsto que lleguen hoy, además, otros 21 integrantes del contingente desde Alemania.

"Su retirada se hace plenamente de acuerdo con los países de la Alianza Atlántica, participantes en las dos misiones internacionales: una antiyihadista y otra de fortalecimiento de la defensa de Irak con organización específica de la OTAN", según ha trasladado Defensa. "Gracias por vuestra defensa de la paz y la seguridad y gracias, también, a la tripulación del Ejército del Aire por hacer posible el vuelo", señala la publicación del ministerio.

Casi un centenar de militares españoles ya habían sido evacuados de Irak. En concreto, 57 son los de operaciones especiales, desplegados en la coalición internacional contra el Estado Islámico liderada por Estados Unidos (Inherent Resolve) y reubicados el domingo, mientras que 42 pertenecían a la NMI.

La decisión se tomó en coordinación con los socios de la OTAN, después de que la Alianza Atlántica "adaptara" el mandato de la NMI debido a la escalada bélica causada por el ataque de Washington e Israel contra Irán. Sobre la continuidad de la misión, la ministra se mostró cautelosa. "Vamos a ver qué pasa", dijo.

Objetivos de la NMI La NMI es una misión de asesoramiento y desarrollo de capacidades, sin carácter de combate, destinada a ayudar a Irak a crear instituciones y fuerzas de seguridad más sostenibles, transparentes, inclusivas y eficaces, de modo que ellos mismos puedan estabilizar su país, luchar contra el terrorismo y evitar el regreso del Estado Islámico. La NMI colabora con una amplia gama de socios internacionales, entre los que se incluyen la Coalición Global contra los terroristas del Estado Islámico, la Unión Europea y las Naciones Unidas. La misión se puso en marcha en la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas en julio de 2018, a raíz de una solicitud del Gobierno de Irak, y se estableció en octubre de ese mismo año en Bagdad. En febrero de 2021, los ministros de Defensa de la OTAN y, en agosto de 2023, el Consejo del Atlántico Norte, acordaron ampliar la misión a petición del Gobierno iraquí. España lideró la misión de mayo de 2023 a mayo de 2024. Europa rechaza la guerra contra Irán, pero sufre sus consecuencias Anna Bosch

La OTAN traslada a todo su personal de la misión en Irak a Europa El Cuartel General Supremo de la OTAN en Europa (SHAPE) informó este viernes que ha trasladado a todo el personal de su misión en Irak de Oriente Medio a Europa, y aseguró que seguirá funcionando desde Nápoles. "La misión de la OTAN en Irak ha ajustado su postura y ha trasladado de forma segura a todo su personal desde Oriente Medio a Europa", indicó a través de un comunicado SHAPE. La OTAN completa la evacuación de su misión en Irak ante la escalada del conflicto El comandante supremo aliado en Europa, general Alexus Grynkewich, agradeció a la República de Irak y a todos los aliados que han colaborado en la evacuación segura del personal de la OTAN. "También quisiera dar las gracias a los hombres y mujeres de la Misión de la OTAN en Irak, que han seguido desempeñando su misión durante todo este periodo. Son auténticos profesionales", añadió. La OTAN confirmó que la NMI "continuará desde el Mando Conjunto de Fuerzas de Nápoles".

Desde 2015 en Irak España, junto a Fuerzas Armadas de otros países, lleva desde 2015 colaborando con Irak para contribuir al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas iraquíes con la finalidad de derrotar al DAESH y alcanzar los objetivos nacionales establecidos, dentro de la OIR. Y desde 2018 asesora al Gobierno iraquí en el ámbito de la estructura de seguridad nacional, así como en desarrollar su sistema educativo profesional militar; todo ello dentro de la NMI. Esta situación se da después de que el pasado viernes muriera un militar francés y otros seis resultaran heridos tras un ataque con drones contra una base militar en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país, que podría haber sido lanzado por una milicia iraquí proiraní que había amenazado antes con atacar "todos los intereses franceses en Irak y la región" en respuesta al despliegue del portaaeronaves francés 'Charles de Gaulle'. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como "inaceptable" el ataque, y recordó que la presencia de esos soldados en Irak "se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo", agregando que "la guerra en Irán no puede justificar tales ataques". Israel anuncia una operación terrestre en el sur del Líbano y veta el regreso de los civiles