Robles confirma que ya han sido evacuados de Irak 100 militares españoles y quedan otros 200

Un total de 100 militares españoles desplegados en Irak han sido ya evacuados y se encuentran o van de camino a Turquía y llegarán a España probablemente "en los próximos días", mientras que aún quedan por salir otros 200, según ha adelantado este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"Lo importante es que pueda realizarse la evacuación. Quedan 200 militares españoles y 100 han salido entre anteayer y esta madrugada en un contexto complejo y complicado", ha dicho en declaraciones a la prensa en Madrid.

La presencia española tiene dos pilares: la coalición internacional para derrotar al Dáesh mediante la operación Inherent Resolve (OIR, por sus siglas en inglés) y la misión de la OTAN en Irak (conocida como NMI), centrada en el asesoramiento a las autoridades iraquíes para el desarrollo y afianzamiento de sus instituciones de seguridad y defensa.

"Esta madrugada ha sido una evacuación de 42 militares del NMI, una evacuación muy difícil, muy complicada, en búnkeres, con muchísimas alarmas. Por suerte han salido ya. Están yendo camino de Turquía, a la base donde tenemos a nuestra gente. Y los otros son de operaciones especiales. Faltan por salir de Irak 350 militares del NMI, de los cuales 200 son españoles. Falta por evacuar a esos 200. Creemos que va a ser en las próximas horas, la situación es muy compleja", ha afirmado Robles.

Para la evacuación, la ministra ha explicado que se han enviado "varios aviones de apoyo", tanto de EE.UU. como de Alemania y España, que ha mandado tres que están pre posicionados en la zona. "Y esperamos que en las próximas horas, o esta madrugada, pueda ser cuando se encuentre la ventana de oportunidad, porque no es fácil: hay un fuego cruzado", ha revelado.

También ha reconocido que una de las salidas de militares prevista para ayer se tuvo que frustrar "porque el cruce de misiles era grande y tuvieron que bunkerizarse". Aunque ha recalcado lo "perfectamente preparados" que están los militares.

Ya el miércoles la ministra había adelantado los trabajos de evacuación que se iban a llevar a cabo.