España prepara la evacuación de sus militares desplegados en Irak

España está preparando la evacuación y reubicación de los militares desplegados en Irak ante el desarrollo de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero y en el marco de la decisión de la OTAN de ajustar la misión por razones de seguridad, según ha podido confirmar este miércoles RTVE.

Previamente, este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, había adelantado los trabajos de evacuación, que se llevarán a cabo en los próximos días, durante su visita a Albacete junto al rey Felipe VI con motivo de la primera jornada de demostración tecnológica BACSI, la iniciativa estratégica más ambiciosa del Ejército del Aire y del Espacio (EA).

Los militares empezaron a ser reubicados el fin de semana La misión de apoyo a Irak comenzó en octubre de 2014. La presencia española tiene dos pilares: la coalición internacional para derrotar al Dáesh mediante la operación Inherent Resolve y la misión de la OTAN en Irak (conocida como NMI), centrada en el asesoramiento a las autoridades iraquíes para el desarrollo y afianzamiento de sus instituciones de seguridad y defensa. España contribuye a la coalición de lucha contra el Dáesh con un grupo táctico de operaciones especiales (SOTG), compuesto por 71 militares, así como personal en el Cuartel General. Según informa la agencia EFE, estos militares ya fueron reubicados de forma temporal durante el fin de semana ante el deterioro de la situación de seguridad a causa de la guerra en Irán, según informó el Ministerio de Defensa. Los militares españoles adiestran al ejército iraquí dentro de la coalición internacional de lucha contra el Dáesh. Desde octubre de 2018, también se asesora al Gobierno de Irak en el ámbito de la estructura de seguridad nacional, así como para desarrollar su sistema educativo profesional militar. Todo ello dentro de la misión denominada NATO Mission-Irak (NMI). Ambas misiones se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año, y a partir de mayo, también de 2026, está previsto que un militar español asuma el mando de la NMI, que actualmente está a cargo de Francia. Según detalla Europa Press, actualmente el contingente español es el que más personal aporta a la NMI: alrededor de unos 170 efectivos de los varios cientos de personas que participan en la misión provenientes de Estados miembro de la OTAN y de países socios como Austria y Australia. La OTAN ha informado este miércoles de que está “ajustando” su misión en Irak al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”, ha indicado a EFE la portavoz de la Alianza, Allison Hart. España reubica "temporalmente" a las fuerzas especiales destacadas en Irak por razones de seguridad